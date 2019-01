Christopher Lambert/ Foto, promo choc de La dottoressa Giò: “E’ Irriconoscibile!” (Domenica Live)

Christopher Lambert non sarà con Barbara d’Urso solo ne La dottoressa Giò, ma anche a Domenica Live. Oggi l’attore sarà ospite oggi del programma prima di comparire sul piccolo schermo per la prima puntata della serie. Il noto attore hollywoodiano avrò dunque modo di presentare insieme alla “collega” il suo personaggio. Lo vedremo infatti nei panni del dottor Sergio Monti, il cattivo della fiction e responsabile della sospensione di Giorgia Basile dall’ospedale. Sarà legato quindi a doppio filo con il personaggio di Barbara d’Urso e non solo per quanto riguarda una traccia del passato che giustificherà l’assenza della ginecologa. Dopo essere riuscito a portare in tribunale la Basile, Monti si ritroverà costretto a lavorare al suo fianco e le giurerà vendetta. A quanto pare la d’Urso e Lambert hanno vissuto anche un piccolo incidente sul set, visto che l’attore ha colpito il torace della conduttrice con eccessiva forza, tanto da provocarle un trauma. “Ma si sa, lui è Highlander“, ha commentato in modo ironico la d’Urso a Sorrisi. Inoltre Lambert è stato duramente criticato per il suo aspetto nella fiction, in tanti hanno trovato l’attore “irriconoscibile”: “Mi sconvolge la faccia di #christopherlambert nella #dottoressagio, Mickey Rourke je fa na pi**a” e “Il cast della Dottoressa Giò si arricchisce con la presenza del fratello di Patty Pravo“, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Christopher Lambert, sul set ha trovato l’amore

Fiori d’arancio per Christopher Lambert, prossimo alle nozze con Camilla Ferranti. Il merito è di Barbara d’Urso e de La dottoressa Giò: i due attori si sono conosciuti sul set quest’estate e sembra che la scintilla sia stata così brillante da spingerli a parlare subito di nozze. Una parentesi romantica che tuttavia è emersa solo in un secondo momento, visto che la stessa d’Urso ha scoperto il tutto solo tramite i giornali. “Mi ha regalato un anello“, ha svelato di recente la Ferranti al settimanale Gente, annunciando che presto andrà a convivere con il suo nuovo compagno. Non c’è tempo da perdere quindi, soprattutto perché sono entrambi adulti e non hanno bisogno di attendere prima di fare il grande passo. Principesco tra l’altro, visto che la Ferranti si vede già avvolta in un abito importante, lo stesso che Audrey Hepburn ha indossato in My Fair Lady, nella celebre scena del ballo.

Il rapporto con Camilla Ferranti

La differenza d’età fra Christopher Lambert e Camilla Ferranti non ha fermato entrambi dall’innamorarsi. Una relazione recente che presto diventerà qualcosa di più: l’ex tronista e il noto attore diventeranno presto marito e moglie. “La differenza d’età non si nota“, ha sottolineato l’attrice a Diva e Donna, accennando al fatto che appartengano a generazioni diverse. 22 anni di differenza che non hanno influenzato in alcun modo la nascita del loro amore e soprattutto alla maturità di entrambi. Una love story che a quanto pare si è consolidata in seguito ad un brutto incidente accaduto alla Ferranti, investita a Roma da un motorino. In quell’occasione Lambert ha preso subito un volo New York/Italia per starle vicino. “Mi ha aperto gli occhi sul sentimento che ci lega”, ha aggiunto la Ferranti, anche se subito dopo ha confessato di non aver mai visto uno dei film dell’attuale compagno, così come di non essersi interessata alle sue fiamme storiche, come Alba Parietti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA