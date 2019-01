DELIA DURAN, FIDANZATA DI ALEX BELLI/ “Mila Suarez è una ragazza un po’ bipolare” (Domenica Live)

Dopo le accuse di Mila Suarez, la parola passa a Delia Duran, che a Domenica Live ripercorre la sua storia d’amore con Alex Belli: “È una persona molto solare, una persona molto carina e non sono mai stata io la causa della loro separazione. Noi stiamo insieme – conferma l’ospite nel salotto di Barbara D’Urso – ci siamo fidanzati e nel momento in cui loro si erano separati”. Nelle sue parole anche un’accusa ben precisa alla sua rivale: “Mila Suarez è una ragazza un po’ bipolare, una persona che faceva diverse scene di fronte ai suoi amici e lui si era stancato di questa cosa, ecco perché loro si sono stancati, per il suo comportamento”. Oggi, conferma l’ospite, la sua relazione con Belli è qualcosa di “speciale”, per questo motivo non ha alcuna intenzione di lasciare che una vecchia storia, e tutte le polemiche scaturite, rovinino ciò che ha faticosamente costruito. Quale sarà la replica di Mila Suarez? (Agg. di Fabiola Iuliano)

“C’È UNA CONDANNA”

Delia Duran a “Domenica Live”: la nuova fidanzata di Alex Belli è ospite di Barbara d’Urso per parlare della sua relazione con l’attore. Ma coglierà anche l’occasione per rispondere a Mila Suarez, che nelle scorse settimane aveva accusato l’ex fidanzato di averla abbandonata improvvisamente e senza una valida ragione. «Ero molto innamorata di Alex. Le liti con lui sono iniziate quando ha iniziato a sparire di casa all’improvviso, anche per un giorno. Io lo cercavo ovunque». Accuse simili a quelle che aveva lanciato tempo prima l’ex moglie dell’attore, Katarina Raniakova. Ma Alex Belli si è sempre difeso, anche nello studio di “Domenica Live” da Barbara d’Urso. «Io credo nell’amore. Quando ci siamo lasciati non c’era nessuno, ci siamo lasciati perché non eravamo compatibili», la sua replica. Ora interviene Delia Duran, il suo nuovo amore. Un amore che inizialmente aveva provato a tenere nascosto. «Ci stiamo conoscendo», si limitava a dire l’attore. Ma le ultime paparazzate non hanno lasciato ombra ai dubbi.

DELIA DURAN CONTRO MILA SUAREZ DOMENICA LIVE

Alex Belli e Delia Duran sono una coppia. A ufficializzare la love story è stato il settimanale Spy, che ha fotografato l’ex attore di Centovetrine ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi con la modella e attrice di origini venezuelane. I due sono stati paparazzati prima a cena e poi in un hotel di Roma, dove hanno trascorso la notte insieme. Il primo incontro comunque risale al 2017, quando si sono conosciuti sul set della fiction “Furore 2”. All’epoca non nacque nulla, fino a quando non si sono rivisti di recente e sono stati travolti dalla passione. Archiviata Mila Suarez, c’è Delia Duran ora per Alex Belli. I due preferivano non parlare troppo della loro relazione nata qualche mese fa, ma oggi la modella sudamericana sarà a “Domenica Live” per rispondere alle pesanti accuse che Mila Suarez ha lanciato al suo fidanzato e a lei. «Su Google ho letto che ha una condanna…», aveva dichiarato. E quindi Delia Duran è pronta a rispondere e a fare chiarezza su questa vicenda.



