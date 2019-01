Domenica In/ Anticipazioni: Elena Sofia Ricci, Amadeus e Gianpiero Galeazzi tra gli ospiti di Mara Venier

Questo pomeriggio, puntale come sempre, torna Mara Venier con la sua Domenica In trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Rai, a partire dalle 14 in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Nel corso della nuova puntata di oggi, domenica 13 gennaio 2019, la simpatica conduttrice avrà modo di avere al suo fianco numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo. La 18esima puntata dello show del dì di festa, vedrà interagire nell’amichevole salotto, due attrici: Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, entrambe protagoniste della nuova serie di Rai1 “Che Dio ci aiuti”. Le due donne saranno al centro di una intervista a tutto tondo sulla loro carriera e su alcuni aspetti della loro vita privata, mettendo in evidenza sia gioie che dolori. Dopo al scorsa settimana, Gianpiero Galeazzi, il popolare giornalista e commentatore sportivo, tornerà a Domenica In per ripercorrere al fianco della grande amica Mara Venier, tutte le tappe più importanti della sua lunga carriera sportiva. Il giornalista però, avrà mondo anche di visionare dei filmati rivivendo anche alcune delle sue indimenticabili ed appassionate telecronache sportive.

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Durante la nuova puntata di Domenica In ci sarà spazio anche per una bella intervista ad Amadeus. L’amatissimo conduttore televisivo si racconterà parlando della sua carriera e dei programmi che lo hanno reso famoso. Di seguito, svelerà anche qualche aspetto curioso e divertente del suo privato e del rapporto speciale con la sua famiglia. Amadeus oltre a condurre “I Soliti Ignoti”, tornerà al sabato sera con “Ora o mai più”, scontrandosi con C’è posta per te condotta da Maria De Filippi. Lo spazio del talk di questa settimana sarà dedicato al tema delle “diete dopo le abbuffate durante le festività natalizie”. Ne parleranno in studio con la conduttrice: il prof. Giorgio Calabrese, Simona Izzo, Mauro Coruzzi, Stefano Masciarelli, Gigio Casadei e la blogger Francesca Sanzo. La storia di questa settimana avrà protagonista la signora Antonella Leardi, mamma di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli morto dopo avere ricevuto un colpo di pistola sparato da alcuni ultras poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli del 3 maggio 2014.

