Domenica Live/ Anticipazioni: Jana Maradona, Annalisa Minetti e Christopher Lambert ospiti di Barbara d’Urso

Questo pomeriggio a partire dalle 17.20, torna la Domenica Live di Barbara d’Urso nella sua versione ridotta. Quali le anticipazioni e gli ospiti del nuovo appuntamento di oggi, domenica 13 gennaio 2019? La trasmissione andrà nuovamente in onda come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e poi, nel prime time la ruspante Carmelita ci terrà ancora compagnia con la prima puntata de La Dottoressa Giò. La conduttrice, intervistata da TGCom24, ha confidato una recente richiesta dell’azienda: “Mi ha chiesto di fare di nuovo cinque ore di diretta. Li ho guardati e ho chiesto se stavo di nuovo su “Scherzi a Parte”. Mi hanno risposto che due o cinque ore se me la sentivo erano la stessa cosa. Ma quando inizia il prime time e il “Grande Fratello” come faccio?”. La formula vincente del programma rimarrà assolutamente invariata con le solite esclusive internazionali, tra cui la figlia di Diego Armando Maradona: “Jana, che ha visto per la prima volta suo padre a 18 anni. E ci sarà anche Diego Armando Junior”, ha confidato la d’Urso.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Durante la prima puntata del 2019 di Domenica Live, Barbara d’Urso ospiterà in esclusiva anche Annalisa Minetti con il battesimo della figlia dopo la grande polemica sui social riguardo alla sua cecità e al diritto di avere figli. Tra gli altri ospiti della nostra Carmelita Nazionale, spazio anche per Christopher Lambert, invitato del salotto domenicale per la prima volta. L’attore racconterà la sua esperienza sul set dell’attesissima fiction “Dottoressa Giò” (in onda stasera). Un’esperienza che gli ha regalato anche l’amore: nel corso delle riprese infatti, l’attore ha conosciuto l’attrice Camilla Ferranti, anche lei tra le protagoniste della serie e sembra che presto la porterà all’altare per sposarla. In rete inoltre, si mormora che Domenica Live diventerà anche un prime time ma in onda al mercoledì sera. Sull’argomento del nuovo programma però, Barbarella non si sbottona anticipando di non potere svelare nulla: “Lo stiamo ancora scrivendo. Non è neanche in fase embrionale. E adesso dobbiamo tirare fuori una bella idea”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA