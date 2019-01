Elena Sofia Ricci/ E la figlia Emma: “Voglio fare la regista ma senza raccomandazioni” (Domenica in)

Quello di Elena Sofia Ricci è uno dei grandi ritorni in tv più attesi dal pubblico italiano. Nelle vesti della suora protagonista di Che Dio Ci Aiuti 5 ed a distanza di pochi giorni dal debutto della nuova stagione, l’attrice sarà ospite di Domenica In, in onda oggi, 13 gennaio 2019. Un anno esplosivo per la Ricci e non solo dal punto di vista della carriera. In questi giorni infatti è stata protagonista di diverse rivelazioni importanti che riguardano la sua vita privata, a partire dall’abuso subito a soli 12 anni. Una confessione arrivata oggi che di anni ne ha 56 e che proprio grazie alla fiction ha imparato ad essere più schietta, fino a dire la sua verità. Ha voluto evitare il discorso solo per evitare un dispiacere alla madre ed una volta scomparsa, ha scelto di aprire i rubinetti. L’aguzzino infatti era un amico di famiglia, che l’ha manipolata e ha approfittato della sua tenera età, spingendola a vergognarsi di se stessa. Per questo non ha mai detto nulla sulla violenza subita, confessa a Vanity Fair, anche se “avrei dovuto farlo a 12 anni“. La decisione di rimanere in silenzio ha avuto delle conseguenze che paga ancora oggi, anche se adesso la sua visione in merito a quanto accaduto è diversa. “Gli uomini dovrebbero scendere in piazza contro la violenza sulle donne“, sottolinea infatti augurandosi che anche il genere maschile possa unirsi all’urlo femminile.

Elena Sofia Ricci, suora in tv, mamma di Emma a tempo pieno nella realtà

Religiosa nella finzione e madre determinata nella realtà, Elena Sofia Ricci ha trasmesso il suo amore per lo spettacolo anche alla figlia Emma. Oggi 22enne, la ragazza sogna di entrare nello stesso mondo della madre nelle vesti di regista, ma senza alcuna raccomandazione. Da alcuni anni studia per realizzare il suo sogno, grazie ad una laurea che sta per conseguire a Roma presso il Dams. “Mancano solo due esami“, ha svelato l’attrice a DiPiù, parlando della figlia avuta da Pino Quartullo. Emma ha già le idee molto chiare ed ha scelto di non coinvolgere la madre in un nuovo progetto a cui sta lavorando, proprio per evitare sue incursioni involontarie. A quanto pare anche il padre sarebbe all’oscuro di tutto: la Ricci e Quartullo non si sono mai sposati, ma Emma è stata determinante perché i due genitori mantenessero ottimi rapporti nonostante la fine della loro relazione. Entrambi sono convolati a nozze con altre persone, l’attrice con Stefano Mainetti nel 2003 e l’ex compagno nel 2010 con Margherita Romaniello, giornalista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA