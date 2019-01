ELEONORA D’URSO CHI E’/ La sorella di Barbara D’Urso: “Siamo legatissime, reciterà con me” (La Dottoressa Giò)

Nel cast della Dottoressa Giò quest’anno figura anche Eleonora D’Urso, la sorella di Barbara D’Urso presentatrice di “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque”. Ad anticipare ai media la presenza della sorella nel cast è stata la stessa Carmelita che, dalle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “È mia sorella, fa una partecipazione, è un’attrice bravissima che ha lavorato in tante fiction e a teatro. Lei è nata dal matrimonio di mio padre con Wanda, la mia seconda madre. Siamo sei fratelli legatissimi, e sono tutti pazzi come me. Ogni Natale ci ritroviamo a casa di Wanda e succede qualunque cosa: musica a palla, c’è chi mangia di nascosto i piatti cucinati da mio fratello Alessandro… Quest’anno la nostra festa mi è mancata”.

Chi è Eleonora D’Urso, sorella di Barbara

Classe 1975, Eleonora D’Urso è un’attrice di teatro molto conosciuta. La donna è nata dalla seconde nozze del padre di Barbara D’Urso che, dopo la prematura scomparsa della moglie Vera, ha sposato Wanda. Una donna che per Barbarella è stata come una seconda mamma, infatti tra le due c’è un legame bellissimo e profondo. Proprio per questo motivo Carmelita è legatissima alla sua famiglia e a tutti i suoi fratelli e sorelle. Nella nuova stagione della Dottoressa Giò, in partenza da domenica 13 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5, Eleonora D’Urso interpreterà il personaggio di Chiara Mattioli, una donna dolce e paziente, sposata con l’avvocato Mattioli. Eleonora è la sorella più piccola di Barbarella che ha una famiglia numerosissima a cui è legatissima. Come attrice, Eleonora ha lavorato in diverse fiction di successo: da “Don Matteo” a “Il Maresciallo Rocca”, da “Carabinieri” a “Stiamo bene insieme,” da “Rex” a “Cuori Rubati”. L’esperienza sul set della Dottoressa Giò rappresenta per le sorelle D’Urso la prima volta insieme!

La Dottoressa Giò torna su Canale 5

Barbara D’Urso ed Eleonora D’Urso reciteranno insieme per la prima volta insieme. Quale occasione migliore se non nella stagione revival de La Dottoressa Giò in arrivo in prima serata su Canale 5? Barbarella torna così a distanza di venti anni a prestare il volto a Giorgia Basile, mentre la sorella interpreta un personaggio secondario. Sicuramente per entrambe è stata un’esperienza indimenticabile visto che è la prima volta che hanno lavorato insieme in un progetto televisivo. Nel cast della fiction ci sarà a Christopher Lambert, che durante le riprese della serie ha conosciuto Camilla Ferranti, ex tronista di Uomini e Donne, con cui presto potrebbe convolare a nozze!



© RIPRODUZIONE RISERVATA