EMANUELA FOLLIERO/ “Non mi sento sicura a Milano, ci sono troppi immigrati” (La prima volta)

Emanuela Folliero sarà la super ospite vip della puntata di domenica 13 gennaio 2019 de “La prima volta“, il programma di successo condotto da Cristina Parodi subito dopo “Domenica In”. La conduttrice ed ex annunciatrice di Rete4 è pronta a raccontare per la prima volta la sua più grande fobia come si legge dalle anticipazioni diramate dall’ufficio stampa ufficiale della Rai. In tanti si stanno chiedendo quale possa essere la fobia della bella e brava presentatrice, ma una cosa è certa: durante la puntata di domenica Emanuela condividerà con i telespettatori di Rai1 un lato inedito e mai raccontato del suo carattere. A questo punto per scoprire qual è la paura di Emanuela Folliero, non resta che seguire la nuovissima puntata de La prima volta di Cristina Parodi.

Emanuela Folliero fobia: di cosa ha paura?

Che la fobia di Emanuela Folliero possa essere la paura verso gli immigrati? Non è una novità del resto che la conduttrice e volto noto di Rete4 si è espressa in maniera chiara e precisa sulla questione degli immigrati. Nel dettaglio hanno fatto particolarmente discutere alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista a Libero in cui ha raccontato di essere stata avvicinata da un ragazzo di colore in un modo davvero singolare: “Non mi vesto appariscente ma l’altra sera torno a casa e un extracomunitario per strada mi urla: “Bella bocca, p*****i gratis? In altri momenti avrei detto qualcosa, invece sono scappata a casa da mio marito”. La conduttrice successivamente ospite di #CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti ha rimarcato le sue dichiarazioni: “Non mi sento sicura a Milano, ci sono troppi immigrati: quando cammino da sola ricevo insulti osceni.”

Il matrimonio con Giuseppe Oricci

Tralasciando la fobia da superare, Emanuela Folliero sta vivendo un momento bellissimo dal punto di vista sentimentale. Pochi mesi fa la ex annunciatrice di Rete4 ha sposato il compagno Giuseppe Oricci, detto Pino, con una cerimonia celebrata a Milano. “Dopo nove anni insieme, Giuseppe mi ha fatto la proposta e il prossimo 26 settembre ci sposiamo” ha raccontato la conduttrice che ha precisato: “Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati”. L’uomo è un manager di un’azienda americana e non è incline al mondo dello spettacolo. Alla base del loro rapporto c’è prima di tutto la fiducia, un patto che per la Folliero è indissolubile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA