FRANCESCO CHIOFALO E LE ACCUSE DI VIOLENZA/ Il fidanzato di Selvaggia Roma: “la picchiava”

Francesco Chiofalo nuovamente sotto accusa. A distanza di pochi giorni dal delicatissimo intervento che ha visto l’ex protagonista di Tempation Island operarsi presso l’ospedale San Camillo di Roma per rimuovere un tumore al cervello, si torna a parlare delle presunte accuse di violenza nei confronti della ex fidanzata Selvaggia Roma. Questa volta ad accusare Chiofalo è Luca, l’attuale fidanzato che sui social ha sferrato un durissimo attacco all’ex tentatore. In tantissimi hanno criticato la scelta del ragazzo, ma anche di Selvaggia Roma che in questi giorni non ha dimostrato alcun interesse nei confronti dell’ex fidanzato e del suo grave problema di salute raccontato e condiviso sui social.

Il fidanzato di Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo

Sono giorni difficili per Francesco Chiofalo che il 9 gennaio si è sottoposto all’intervento per rimuovere il tumore al cervello. In tutto questo è arrivata la stoccata da parte di Luca, il fidanzato di Selvaggia Roma, che ha accusato Francesco di aver spettacolarizzato la malattia sui social. “Costui – riferendosi a Chiofalo – fino a ieri ha sempre infamato, insultato e accusato le persone che ora gli stanno vicino. Tipo una madre presa per il collo e attaccata al muro, che adesso gli fa comodo avere a fianco, per attrarre l’attenzione del pubblico” ha dichiarato via social Luca, fidanzato di Selvaggia Roma. Poi il ragazzo si è scagliato contro l’ex tentatore di Temptation Island Vip accusandolo di aver alzato le mani alla sua ragazza: “Questa persona ha fatto del male [VIDEO]a lei. Le ha alzato le mani, e questo io lo so”. Dove sta la verità?

Critiche anche per Francesco Chiofalo

Le parole di Luca, attuale fidanzato di Selvaggia Roma, tornano così a riaprire un caso. Subito dopo la partecipazione di Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma a Temptation Island le cose sembravano essersi ripresa per i “Lenticchi” come sono stati soprannominati dal pubblico dei social. Poi la svolta inaspettata: l’annuncio via social da parte della ragazza della fine della relazione. Fin qui nulla di strano, se non fosse che nel video pubblicato da Selvaggia, la ragazza è apparsa con un occhio nero che ha fatto subito sospettare qualcosa di grave. Alcuni utenti, infatti, hanno ipotizzato che a causarle quell’occhio nero fosse stato proprio Francesco, che via social ha negato fermamente: “Mai alzato un dito su Selvaggia, chi picchia le donne non è un uomo”. Ora Luca, il nuovo fidanzato di Selvaggia, rilancia l’accusa. Si attende la replica da parte dell’ex tentatore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA