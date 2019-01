Francesco ha tradito la moglie Rosella, C’è Posta per te/ Lei chiude la busta e va via, poi il colpo di scena!

La prima puntata di C’è posta per te 2019 si conclude con la storia di un tradimento e la richiesta di perdono da parte di un uomo, Francesco, per sua moglie (o ex) Rosella. La donna ha deciso di lasciarlo dopo 6 anni insieme e due figli. Tutto a causa di un tradimento da parte dell’uomo con una donna rumena, conosciuta su Facebook. Maria De Filippi racconta la storia tormentata di questo amore che parte, appunto, con la conoscenza tra Francesco e l’altra donna. Da questa conoscenza è nata una relazione, durata 4 mesi e poi scoperta da Rosella. Nonostante il dolore e la delusione, Rosella ha però deciso di perdonarlo. Tutto però cade nel vuoto quando, a causa di un errore di lui, Rosella viene a scoprire che la frequentazione tra Francesco e l’altra donna non è affatto finita.

IL PADRE DI ROSELLA SI OPPONE AL PERDONO, LEI PERO’…

A causa di una telefonata non riattaccata, Rosella ha ascoltato la chiamata fatta da suo marito Francesco con la donna rumena, chiamata da lui “Amore”. Da lì, la donna ha deciso di chiudere per sempre con lui, nonostante il grande amore che ancora prova. Lui arriva a C’è Posta per te per chiedere scusa non soltanto a lei ma anche a suo padre Franco. Lei però è molto titubante: “Come faccio a fidarmi di lui? Io ho vissuto un incubo quest’anno”, lui cerca di convincerla “Non potrei mai essere come prima. Io ti amo, tu sei la mia vita e hai visto come mi sono comportato in questi due mesi” – e aggiunge – “Se non ero convinto non ero qua”. Il padre della ragazza si oppone a questo ritorno di fiamma e Rosella, nonostante sia innamorata di lui, decide di non aprire la busta. Così esce ma poi ecco il colpo di scena: lei chiede di parlare con Maria, ammettendo di non sapere se abbia fatto o meno la scelta giusta. Alla fine torna in studio e lo perdona, aprendo la busta.





