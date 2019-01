Giampiero Galeazzi/ Torna da Mara Venier in sedia a rotelle: “Bello riaverti con noi in tv!” (Domenica In)

Giampiero Galeazzi ha fatto la storia della televisione italiana e la sua recente apparizione a Domenica In ha creato un forte dispiacere nel pubblico italiano. Lo vedremo fra gli ospiti della puntata di oggi, 13 gennaio 2019, a distanza di alcune settimane dalla sua ultima partecipazione. Indimenticabile e irriconoscibile, visto che il celebre Bisteccone non è più quell’omone forzuto che con la sua imponenza fisica riusciva a riempire lo schermo. Visibilmente dimagrito, il conduttore mostra sul fisico i segni del Parkinson che lo ha colpito e che lo ha costretto ora sulla sedia a rotelle. Impossibile per Mara Venier non trattenere una forte commozione, visto che i due timonieri hanno lavorato l’uno al fianco dell’altra per diversi anni. Domeniche indimenticabili, che hanno contribuito a creare un forte legame fra la Venier e Galeazzi. Commovente una delle ultime frasi del giornalista, che si è augurato di poter fare bene anche quegli ultimi 500 metri che è convinto gli rimangano ancora. Clicca qui per vedere il video di Giampiero Galeazzi a Domenica In.

Giampiero Galeazzi, il ritorno di Bisteccone in tv

I social si sono schierati tutti dalla parte di Giampiero Galeazzi, rimasto al di fuori delle dinamiche televisive per diverso tempo. Ed il motivo forse è proprio da rincondurre alla malattia che lo ha colpito duramente, ma che è giunta ai suoi occhi alla fine di una vita e carriera degni di nota. Ospite di Mara Venier, sua storica amica e collega, Galeazzi è riuscito a dimostrare che la patologia non gli ha tolto comunque il sorriso e quella battuta sempre pronta che ha contribuito a renderlo uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Ed è in questa veste che lo vedremo ritornare ancora, pronto a parlare di questa sua nuova pagina di vita ed al fianco della Venier come una volta. In occasione della sua precedente ospitata, i telespettatori si sono raccolti attorno a Galeazzi e hanno manifestato il loro affetto sui social. Dagli appassionati dello sport ai più giovani, tutti hanno reso omaggio ad uno dei grandi cronisti sportivi e non solo della nostra televisione. “Emozionante rivedervi insieme, bello rivedere bisteccone in tv”; “Mi ha lasciata senza parole, oltre alle lacrime che non smettevano di scendere“, scrivono solo alcuni degli ammiratori condividendo l’abbraccio fra Galeazzi e la Venier.

