GIANLUCA GALEAZZI, FIGLIO DI GIAMPIERO/ Giornalista sportivo come il papà: e nemico del gossip! (Domenica in)

Gianluca Galeazzi è forse il meno noto dei figli del noto giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, almeno per chi non bazzica nell’ambiente. A differenza della sorella Susanna, Gianluca conduce una vita discreta lontano dalle telecamere, almeno per quanto riguarda la sua vita privata. Sono ben poche le notizie reperibili in rete sul suo conto, anche se il figlio di Giampiero Galeazzi, ospite a Domenica In oggi, 13 gennaio 2019, lavora da tempo come giornalista proprio per lo stesso mondo sportivo che ha visto protagonista il padre per tanti decenni. Nella carriera di Gianluca troviamo una forte collaborazione con La7, emittente per cui dovrebbe lavorare anche ora, e in particolare per il TG dell’emittente. Sui social scopriamo la sua passione per ogni genere di sport, dal calcio al tennis. Di quest’ultimo ha commentato nelle ultime ore la sconfitta di Radek Stepanek, “il primo degli umani” come lo definisce in un post elogiando la sua capacità di tenere testa ai tre mostri sacri della disciplina, fra cui lo svizzero Stan Wawrinka e l’argentino Juan Martin del Potro.

GIANLUCA GALEAZZI, GIORNALISTA SPORTIVO: POCHE NOTIZIE SU DI LUI…

Una vita semplice quella di Gianluca Galeazzi, appassionato di sport e della vita all’aria aperta. Impossibile ottenere delle informazioni precise sul suo conto, data la sua forte abilità di schivare qualsiasi gossip sulla sua vita privata. Alcuni dettagli sono però intuibili grazie alla sua attività social e così scopriamo che ama il mare d’inverno, visto che proprio per il primo giorno di questo 2019 ha scelto di portare a passeggio il suo cagnolino bianco e marrone proprio in spiaggia. Montagna e lago infatti per il suo Capodanno, per un animo sicuramente romantico. La personalità di Gianluca Galeazzi è intuibile anche grazie a un post condiviso dall’amico Andrea Cicala, che ha deciso di ringraziarlo al fianco di tanti altri amici, tutti presenti in occasione della creazione della sua famiglia.

