GIOVANNA CIVITILLO/ “Io e Amadeus condividiamo tutto, provo a dargli la serenità” (Domenica in)

Presenza silenziosa e costante al fianco di Amadeus, Giovanna Civitillo parla a Domenica in dell’amore che la unisce al conduttore, anche a distanza di sedici anni dal primo incontro. La loro storia è nata nel salotto de L’Eredità, quando Amadeus, osservando i suoi stacchetti, non riusciva a tenere a bada il suo sguardo innamorato. “Lei faceva questo balletto, vedo lei che fa questa sorta di mossa e ho detto: ‘facciamo lo stacchettino di 15 secondi con la scossa’. Dissi: ‘facciamo una cosa un po’ sexy, Marco Garofalo mi rispose ‘ce penso io”. E ha funzionato”. Ma dagli stacchetti agli sguardi da innamorato il passo è stato breve e alla fine è sbocciato l’amore; anche se la Civitillo assicura: “L’ho fatto penare, la nostra storia è nata sotto le telecamere con questi sguardi”; “la cosa bella – continua l’ospite – è che mi guarda ancora così, questa è la nostra forza”, inoltre, continua la moglie di Amadeus, “condividiamo tutto, qualsiasi cosa: (…) provo a dargli la serenità a farlo stare sereno, a fargli fare bene il suo lavoro”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

PROTAGONISTA SUI SOCIAL

Giovanna Civitillo è il volto tutto social di Amadeus e non solo perché i due condividono un matrimonio ricco di passione. È infatti lei a curare ogni presenza in internet del suo consorte, come specifica sul profilo Instagram in comune. Indivisibili anche in rete quindi, per un’Angela sempre pronta a svegliarsi all’alba e partire per affrontare una dura giornata di lavoro, a volte anche al fianco di Amadeus. Lo rivela lei stessa in un post di questi ultimi giorni, immortalandosi in un selfie con tanto di occhiali da sole e lo sguardo assonnato. Il conduttore de I soliti ignoti sarà tra l’altro ospite di Domenica In oggi, 13 gennaio 2019, e non è detto che non ci sia modo di parlare anche della loro vita privata. Li abbiamo visti invece in coppia a novembre in occasione dello Zecchino d’Oro, per la seconda puntata dedicata all’edizione 2018 della competizione canora.

GIOVANNA CIVITILLO E LA GELOSIA DI AMADEUS

Marito e moglie ma anche complici, come ha svelato a Sorrisi il conduttore parlando anche del sostegno ricevuto sempre da Giovanna, la sua roccia e colei che ha contribuito a rendere ricca la sua vita privata in un momento difficile per la sua carriera. Come dimostra anche la nascita del loro figlio Josè Alberto, nato dieci anni fa e dodici anni dopo l’arrivo della primogenita Alice, frutto di una relazione fra Amadeus e la precedente compagna. Sempre più protagonisti dell’amore televisivo, Giovanna Civitillo e Amadeus sono incrollabili come coppia e partner di vita. Un rapporto forte, anche se il conduttore ha esternato subito una forte gelosia nei suoi confronti, tanto che si è ritrovato a fare delle incursioni negli studi televisivi pur di sorprenderla in fallo. Non è mai accaduto, ma è indice di come Amadeus abbia sempre temuto fin dall’inizio della loro relazione che un altro uomo potesse portargli via la donna della sua vita. Come ha svelato al settimanale Oggi in una lunga intervista, “Poi quando tutti hanno capito che eravamo fidanzati mi sono calmato”.

LE SUE SCELTE PER AMORE

Eppure ancora adesso che la loro relazione è più forte che mai, Giovanna rappresenta ancora un punto interrogativo per il consorte. Impossibile per Amadeus non vivere nella costante paura di perderla per sempre, anche se in fondo non gli dispiace questo suo lato geloso, visto che “scalda il nostro rapporto”. E oggi Amadeus si ritroverà tra l’altro ospite di quella trasmissione che in passato ha scelto proprio Giovanna come ballerina, anche se ha rifiutato l’offerta di Domenica In. “Non se la sentiva di lasciare per troppi giorni me e i bambini”, dice il timoniere di Ora o mai più, spiegando perché la sua dolce metà ha fatto tutto per amore, sia per Amadeus che per i due figli. Un periodo buio tra l’altro in cui il conduttore è scivolato nel silenzio professionale: al suo fianco però l’immancabile Giovanna, che lo ha sostenuto fino in fondo, sicura che la discesa sarebbe iniziata presto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA