Giulia e Matteo, un grande amore a C’è posta per te / “Abbiamo vinto entrambi contro il linfoma di Hodgkin”

Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara sono il regalo che Giulia ha voluto fare a Matteo a C’è Posta per te 2019. La loro è la storia di un bellissimo amore ma, al contempo, anche di una doppia e dura battaglia per la vita. Un destino bello e amaro allo stesso tempo quello di Giulia che ha conosciuto Matteo nel corso della battaglia contro il tumore e, per la precisione, il linfoma di hodgkin. Durante i sei mesi di chemioterapia, Giulia ha iniziato a scrivere sensazioni ed emozioni di questo periodo così complicato, “incontrando virtualmente” Matteo. “Lui non è scappato di fronte alla mia situazione, anzi, è stato sempre al mio fianco. – racconta Giulia – Mi ha anche detto di essere bellissima quando anche lo specchio non voleva riflettermi”. La storia di Giulia ha una svolta positiva: Giulia, dopo qualche anno, è guarita del tutto.

UN DESTINO COMUNE, UN GRANDE AMORE

Ma le difficoltà per Giulia e Matteo non finiscono qui. Purtroppo all’inizio del 2018, come un brutto scherzo del destino, anche a Matteo viene diagnosticato il linfoma di hodgkin. “E da paziente divento medico” ammette Giulia, che si trova a rivivere tutto ciò che ha già vissuto ma da esterna. La ragazza ammette che in quel caso ha fatto un grande errore, essere per lui un medico quando lui aveva bisogno di una compagna, una fidanzata, una moglie. Giulia definisce Matteo “un angelo” che, anche da malato, le è stata accanto e l’ha capita senza mai rimproverarla. È per questo che vuole chiedergli scusa a C’è posta per te. Parole, le sue, bellissime che concludono con l’arrivo in studio di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

