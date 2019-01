HERCULES – LA LEGGENDA HA INIZIO/ Su Italia 1 il film con Kellan Lutz (oggi, 13 gennaio 2019)

NEL CAST KELLAN LUTZ

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di questa domenica 13 gennaio 2019 a partire dalle ore 21,25 la messa in onda del film Hercules – La leggenda ha inizio, il cui titolo nella versione originale The Legend of Hercules. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2014 dalla casa cinematografica della Millennium Films con la regia di Renny Harlin il quale ha prestato il proprio supporto anche per modellare la sceneggiatura in collaborazione con Giulio Steve, Sean Hood e Daniel Giat. Nel cast di questo film sono presenti diversi giovani attori emergenti assieme ad altri di comprovata esperienza come nel caso di Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee e Liam Garrigan. Ma vediamo insieme la trama del film.

HERCULES – LA LEGGENDA HA INIZIO, LA TRAMA DEL FILM

Nell’antica Grecia intorno all’anno 1200 prima della nascita di Gesù Cristo, un potente re di nome Anfitrione sta soggiogando tutti i popoli con la propria armata invincibile. Assetato di potere e di sangue, invade la vicina Argo seppur quest’ultima non rappresenti una minaccia per la propria città. Per evitare che ci possa essere un nuovo ed inutile scontro tra eserciti Anfitrione decide di affrontare in duello il re di Argo mettendo in palio l’egemonia su entrambi i territori da loro governati. Lo scontro si dimostrerà piuttosto rude e seppur per lunghi tratti in perfetto equilibrio vedrà la vittoria dire Anfitrione il quale dimostrerà delle capacità nella lotta assolutamente straordinarie e per certi versi divine. Questo atteggiamento di Re Anfitrione non soddisfa per nulla la propria amata moglie, la regina Alcmena la quale disgustata dalla sua sete di potere non solo ha deciso di non giacere più all’interno del suo letto ma anche di essere pronta a qualsiasi sacrificio pur di riportare la pace nell’antica Grecia. Per fare questo decide di visitare un tempio presente nel territorio di Argo dedicata ad Era la quale si manifesta davanti ai suoi occhi. Era si dice disposta nell’ascoltare le preghiere della Regina informandola che sarà lei stessa a mettere al mondo l’uomo che saprà porre fine al regno di Anfitrione. In particolare il potente Zeus che da tempo si era invaghito della stessa Regina giacerà nel suo letto per far nascere dalla loro notte di passione un semidio che prenderà il nome di Hercules. La Regina acconsente alla cosa per il bene di tutta la gente della Grecia e così nove mesi più tardi vede la luce il potente Hercules dotato di una forza sovrumana. Una volta diventato grande Hercules sarà in grado di affrontare il marito di sua madre assieme a tutto il suo potente esercito riportando la pace in tutta la Grecia.

