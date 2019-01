Ivana Icardi contro Wanda Nara: “Nessuno la sopporta”/ “Mio fratello Mauro l’unico a non accorgersene”

Ivana Icardi contro Wanda Nara, nuovo scontro a distanza tra la sorella e la moglie-agente del centravanti dell’Inter Mauro Icardi. Recentemente Ivana aveva messo nel mirino la showgirl, ospite fisso a Tiki Taka ma nelle scorse ore è tornata all’attacco su Twitter. Citando un articolo del Clarin, che parlava delle recenti prese di posizione di Wanda Nara nel suo ruolo di procuratrice, Ivana Icardi ha lanciato una frecciatina alla cognata e, allo stesso tempo, a Maurito: «L’unico che non si rende conto che nessuno la sopporta è mio fratello, capisco che nessuno lo faccia, vive per lo spettacolo ed è un errore. È un peccato che mio fratello venga catturato da queste cazzate… (perché può sempre peggiorare le cose)».

IVANA ICARDI CONTRO WANDA NARA: ECCO COS’E’ SUCCESSO

Non è la prima volta che Ivana Icardi si scaglia contro Wanda Nara; intervenuta recentemente a Pomeriggio 5, aveva affermato: «Non so perchè ce l’ha con me. Con lui non ho potuto parlare», sottolineando che il fratello Mauro «è uno dei migliori calciatori, cosa le cambia nella sua vita se io sto qui? Non voglio essere la vittima d’Italia ma mi fa male!». In un’altra occasione, invece, si era espressa ancora più duramente contro Wanda: «Non dipingetemi come una sorellina gelosa. Non abbiamo mai avuto quel tipo di relazione con mio fratello, le sue amiche erano sempre mie amiche e sono diventata anche una confidente quando qualcosa andava storto .. SE PARLO È PERCHE’ IO SO, non per prendermi 5 minuti in un programma».

El único que no se da cuenta que nadie la soporta es mi hermano, entiendo que nadie lo haga, vive para el show y es una desubicada.Lástima que mi hermano se prenda a estas boludeces.. (porque siempre lo puede hacer quedar peor)🤥😥 https://t.co/hYUFQJ3k9b — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 13 gennaio 2019





