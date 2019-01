La dottoressa Giò/ Cast e anticipazioni prima puntata: la nuova sfida della Basile

Sono passati esattamente ventidue anni da quando nel 1997 debuttò in televisione La dottoressa Giò che raccontava le avventure professionali della dottoressa Giovanna Basile interpreatata da Barbara D’Urso. Accanto a Barbara D’Urso c’è l’attore franco-americano . A distanza di tanti anni, da domenica 13 gennaio, la serie tv torna in onda nella prima serata di canale 5. Sono quattro i nuove episodi della terza stagione de La dottoressa Giò che faranno compagnia al pubblico italiano e che faranno rivivere nuove e grandi emozioni. Nei nuovi episodi, dopo lunghi anni trascorsi a lottare sempre al fianco delle donne, da due anni non indossa più il camice bianco e la dottoressa Basile annuncia un grande cambiamento nella sua vita.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA DELLA FICTION “LA DOTTORESSA GIÒ”

Nella prima puntata, dopo essersi discolpata dalle accuse intentate dal dottor Sergio Monti, la dottoressa Giò torna ad indossare il camice e a lavorare nel suo ospedale. Il ritorno a lavoro mette subito a dura prova la dottoressa Basile che deve occuparsi del caso di un uomo che ha sequestrato la moglie incinta e la sua prima figlia. Contemporaneamente, Giò porta avanti il progetto di aprire un centro per le donne a cui offrire sostegno per chi subisce violenze fisiche o psicologiche. Il progetto della Basile, però, viene ostacolato dal direttore sanitario dell’ospedale Anna Torre e da Marco Zampelli. Giò, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e, insieme all’amica giornalista Sandra, intuisce che qualcuno ha degli interessi nell’ostacolarla.

IL CAST

Oltre Barbara D’Urso che interpreta la protagonista, nel cast de La dottoressa Giò, c’è la sorella dalla conduttrice, la 43enne Eleonora, che interpreta anche fiction la sorella minore della protagonista; Giuseppe Antignati che interpreta il professor Casiraghi, Rocco Tanica che è l’ispettore Fabio Bracco, Fabrizio Coniglio è, invece, l’avvocato Mattioli, l’ostetrica Monica è interpretata da Susy Laude, Paola Tiziani Cruciani è la caposala Gigliola, la puericultrice Angela ha il volto di Teresa Romagnoli, Filippo Gattuso è Giacomo, Eleonora Belcamino è Roberta mentre Luca ha il volto di Simone Corbisiero. Infine, Christopher Lambert è il prof. Sergio Monti, Camilla Ferranti è la dottoressa Anna Torre, Alessia Giulia è la giornalista Sandra, amica di Giò mentre Marco Bonini è il dottor Paolo Zampelli. LE DICHIARAZIONI DI BARBARA D’URSO Grande emozione da parte di Barbara D’Urso che, alla vigilia del ritorno della Dottoressa Giò, ha rilasciato una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni svelando di tenere in modo particolare alla fiction di cui è protagonista. “Ho sempre creduto nel ritorno della dottoressa Giò, Mediaset mi ripeteva che non avevo il tempo di girarla ma la scorsa estate ho rinunciato alle vacanze per stare sul set: è stata una grande emozione. Giò viene assolta dal tribunale dopo essere stata accusata per il gesto estremo di una paziente e torna a fare la ginecologa, più determinata che mai” – racconta che, sul collega Christopher Lambert con cui ha condiviso il set finendo anche al pronto soccorso, ha aggiunto – “È stato un incidente. Durante la scena di una colluttazione mi ha dato un colpo un po’ troppo forte al torace, ho avuto un trauma all’emicostato sinistro. Ma si sa, lui è Highlander”.

