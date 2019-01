Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Voglia di matrimonio e figli? I piccoli indizi che fanno sognare i fan

Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo essersi innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, non hanno mai vissuto un momento di crisi, nonostante le indiscrezioni e le malelingue. I due ragazzi sono più innamorati che mai e, ringraziano ogni giorno il reality show che li ha fatti conoscere ed innamorare. La storia d’amore procede con il vento in poppa mentre i fan sperano di ricevere presto la lieta novella, annunciando il matrimonio. Dopo i fiori d’arancio, gli estimatori attendono con ansia anche l’arrivo di un bambino, per consacrare un amore bello e duraturo come il loro. L’arrivo di un baby Onestini arriverà a breve oppure bisognerà attendere ancora molti anni? La coppia attualmente non ha intenzione di sposarsi ma di certo, desiderano moltissimo avere un figlio al più presto e poter diventare genitori. Ivana infatti, ha un fortissimo senso materno che riversa nei confronti dell’adorata nipotina.

Luca e Ivana e la voglia di progettualità

Attraverso le Instagram Stories di Ivana Mrazova, si nota subito il suo amore per la nipotina. “Amore della zia! Buongiorno con i suoi primi passi”, ha scritto ieri. Anche Luca Onestini adora follemente la nipotina acquisita. La coppia comunque, ha tranquillizzato gli estimatori affermando non solo di avere intenzione di sposarsi, ma anche di volere dei figli. Attualmente però, non hanno fretta e si godono la vita da fidanzati, amandosi come il primo giorno. La modella infatti, ama molto la sua famiglia e proprio di recente, ha postato uno scatto in compagnia della sorella e il nonno: “Amo questa foto. Io con mia sorella e nostro nonno. Ma vedete quanto Annabelle mi assomiglia?”, ha scritto. Ivana, oltre a conoscere il grande amore della sua vita, nel corso del GF Vip ha avuto l’occasione di fare amicizia con Giulia De Lellis, diventata tra le sue migliori confidenti anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

