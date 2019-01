Mara Venier piange in diretta per Giampiero Galeazzi/ Video Domenica In “Non ce la faccio”, e lascia lo studio

Lacrime in diretta tv per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In si è commossa più volte durante l’intervista a Giampiero Galeazzi, tornato in tv per chiarire alcuni aspetti della sua ultima apparizione. Come aveva ribadito in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato di non essere malato di Parkinson ma ammette di aver sbagliato a presentarsi in tv dopo tanto tempo in sedia a rotelle. Ma quando sono state rievocate le sue migliori telecronache e si è compiuto un viaggio amarcord, non sono mancati i momenti di commozione anche per la conduttrice, che è una grande amica di Galeazzi. E infatti anche il saluto finale è stato molto emozionante per i due. Al termine dell’intervista, Mara Venier si è lasciata andare alle lacrime per il racconto del collega e amico, ma si è ricomposta per l’esibizione con Andrea Roncato e Stefano Masciarelli, formando nuovamente il quartetto che ha animato molti pomeriggi della televisione italiana.

MARA VENIER PIANGE IN DIRETTA PER GIAMPIERO GALEAZZI

Il ritorno di Giampiero Galeazzi, che aveva già commosso Mara Venier durante la sua precedente ospitata a Domenica In, è un’occasione per un viaggio nel passato dello storico telecronista sportivo. Tanti filmati e ricordi della storia stagione del programma in cui il celebre “Bisteccone” e Mara Venier hanno lavorato insieme. Il lungo viaggio tra i ricordi del loro sodalizio professionale e della loro amicizia è proseguito con la canzone “In ginocchio da te”. La conduttrice ha voluto dedicare questa canzone all’amico, ma poi è scoppiata a piangere e ha lasciato lo studio per qualche minuto. «Oggi non ce la facciamo», ha confessato Mara Venier. Forse questa è stata l’ospitata più emozionante di questa stagione di Domenica In. Sta di fatto che si è conclusa con un grande abbraccio tra zia Mara e Galeazzi, entrambi commossi fino alle lacrime. E con loro i tanti telespettatori che hanno commentato l’ospitata sui social.





