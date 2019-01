MAURA GALEAZZI, MOGLIE DI GIAMPIERO/ Sempre al fianco del marito, ma non in televisione… (Domenica in)

Maura Galeazzi è la moglie di Giampiero Galeazzi e unica donna al fianco dell’immortale atleta dello sport italiano in seguito arrivato al successo grazie al lavoro come giornalista sportivo. Anche se in molti telespettatori riconoscono il forte legame fra Bisteccone e Mara Venier, è in realtà Maura la donna che Giampiero ha scelto come compagna di vita. Insieme da tanti anni, hanno avuto due figli, Susanna e Gianluca, che hanno seguito le orme del padre anche se per emittenti diverse. Giampiero Galeazzi sarà inoltre ospite di Domenica In oggi, 13 gennaio 2019, a distanza di alcune settimane dalla sua precedente ospitata, in cui ha parlato della sua malattia e immerso nei ricordi, ha suscitato una grande tenerezza nel pubblico italiano.

CHI E’ MAURA GALEAZZI, LA MOGLIE DI GIAMPIERO

Maura Galeazzi, il cui nome ricorda in qualche modo a quello della Venier, non si è presentata al suo fianco. Niente di diverso rispetto a quanto accaduto in tanti anni di carriera televisiva, dove la Galeazzi ha preferito rimanere in ombra rispetto al marito. Non mancano tuttavia le foto insieme, come quelle pubblicate da Dagospia alcuni anni fa in occasione di uno dei compleanni di Bisteccone. Visibilmente colpito da una malattia forse già iniziata, eppure sorridente come la moglie, impegnata a sostenerlo durante la festa con amici e colleghi. Poche tuttavia le informazioni sul loro conto, visto che la vita privata di entrambi è stata tenuta lontana dai riflettori mediatici.

