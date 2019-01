Oroscopo Paolo Fox, classifica settimana 13-18 gennaio/ Segno per segno: amore in prima linea per il Leone

Classifica settimanale dell’Oroscopo di Paolo Fox a DiPiù Tv

Previsioni e Oroscopo anche per questa settimana, grazie alla saggezza di Paolo Fox ed allo spazio offerto da DiPiù TV. Primo posto in classifica, con cinque stelle, i nati dell’Ariete e soprattutto i single del segno, che potranno recuperare l’amore grazie a Venere benevola. Inizio settimana con fastidi e buone stelle a metà settimana. Le coppie in crisi possono recuperare, grazie al favore delle stelle. Nel Lavoro, chi ha vissuto momenti di incertezza potrà contare su buone notizie e soddisfazioni in arrivo. I cuori solitari del Toro possono vivere i sentimenti, grazie a Luna nel segno da martedì che regalerà un po’ di energia in più. Le coppie possono consolidare il loro rapporto e chi è più sicuro potrebbe fare progetti per il futuro. Nel Lavoro, il passato è ormai alle spalle così come le difficoltà. In arrivo novità. Amore in prima linea per il Leone, che potrà sfruttare la domenica per parlare di sentimenti. Un momento di passionalità, in contrasto con le difficoltà economiche vissute dalle coppie. Chi è più forte potrà andare avanti. Attenzione alla giornata di martedì. Anche nel Lavoro ci sono stati dei cambiamenti interessanti. Merito di Giove, che aiuta a recuperare. Il Sagittario potrà conoscere persone nuove, anche grazie a Venere che in ottimo aspetto con Giove rende più intriganti. Le coppie possono recuperare, anche quelle che hanno vissuto dei litigi in passato. Nel Lavoro si potrà contare su Giove ed un cielo che aiuta la creatività. In miglioramento anche le entrate. I nati del Capricorno possono rimontare in Amore, grazie a stelle interessanti che dureranno fino a febbraio. Le coppie che sono in crisi non hanno tempo per condividere con il partner, anche se qualcuno pensa ad un figlio oppure ad un altro progetto importante. Chi è rimasto fermo nel Lavoro potrà contare su un recupero, anche se lento.

Tensioni in amore per la Vergine

Il cielo non è più un mistero grazie a Paolo Fox ed al suo Oroscopo, puntuale come ogni settimana su DiPiù TV. L’astrologo ha già svelato i segni a cui vanno quattro stelline, a partire dai nati della Vergine. Il segno vive delle tensioni in Amore, forse in aumento nella giornata di giovedì. Bisogna agire con cautela. Le coppie superano invece i problemi, anche se le accuse reciproche vanno messe da parte. Nel Lavoro ci saranno buone risposte, forse persino delle conferme. I single dello Scorpione possono rimettersi in gioco con i sentimenti. Utili anche gli incontri più recenti. Le coppie hanno affrontato non pochi problemi, ma ora il cielo è limpido. Mercurio in transito positivo con il Sole regala saggezza e novità. Nel Lavoro bisogna sfruttare invece l’energia di Saturno: ci saranno dei vantaggi e buone notizie. Le tensioni dei single dei Pesci sono al termine, anche se non sarà semplice gestire tutte le situazioni. Attenzione al nervosismo. Le coppie invece ritrovano atmosfere intriganti, anche se chi non è convinto del proprio partner vivrà dei disagi. Nel Lavoro ci sono già stati dei miglioramenti e la settimana procederà di questo passo. Meglio recuperare anche le energie.

Crisi superata per l’Acquario

Ultimi due posti per la classifica di Paolo Fox, come sempre di ritorno anche questa settimana su DiPiù TV. Con tre stelline, i single dei Gemelli dovranno guardarsi le spalle in Amore. Venere è in opposizione e non aiuta a risolvere le tensioni recenti. Anche le coppie non trovano una strada utile per comprendersi, ma meglio non cedere alle provocazioni. Nel Lavoro ci sarà modo di avere qualche miglioramento: chi deve agire, dovrà farlo subito. Attenzione però a non mettere a rischio le finanze. I single del Cancro sono in bilico per i sentimenti, forse per via delle tensioni con Vergine e Gemelli. Attenzione al nervosismo nella giornata di venerdì. Le coppie pagano le conseguenze di un cielo pesante proprio per i sentimenti. Proposte interessanti invece nel Lavoro, anche se domenica si potrebbe avvertire un po’ di stanchezza. I nati dell’Acquario che vivono in coppia sono più forti, ma solo se la crisi recente è stata superata. Le coppie potrebbero vivere un momento di delusione, forse proprio a causa della difficoltà del segno di poter stare tranquillo in un legame. Nel Lavoro si dovrà attendere qualche mese prima di fare delle richieste. Cautela con le spese. Due stelline infine per la Bilancia. Chi vive una relazione solo da poco potrebbero doversi confrontare con una richiesta particolare nella giornata di giovedì. Le coppie ritrovano invece l’intesa, anche se le previsioni invitano alla cautela nel fine settimana. Soprattutto domenica, visto che sarà la giornata più pesante. Settimana importante invece per il Lavoro e per le scelte da fare. Prudenza nella fiducia da dare a chi è alla ricerca di soldi. Il recupero comunque è vicino, già dalla prossima settimana.



