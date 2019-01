Saranno Isolani 2019/ Mirko e Lucia, scoppia la passione in Maremma? Chiara in crisi

Tra i disagi della giungla maremmana continuano le avventure degli aspiranti naufraghi. I dieci concorrenti di Saranno Isolani continuano a sfidarsi per conquistare un posto tra i naufraghi ufficiali dell’Isola dei Famosi. Alice Fabbrica, Chiara Patriarca, Eleonora Massara, Giorgia Venturini, John Vitale, Lucia Grieco, Mario Ferri, Mirko Pontesilli, Salvatore Vigliucci e Yuri Rambaldi stanno mettendo alla prova le proprie capacità di resistenza, non disdegnando, però, i momenti di relax. Ne sa qualcosa Mirko che, nonostante i disagi del luogo, ha messo gli occhi su Lucia ammettendo di provare una forte attrazione per lei. Lucia, pur ammettendo che con Mirko potrebbe nascere qualcosa, per il momento non ha ceduto alle avances. Anche di fronte al finto bacio tra Salvo e Mirko ai quali aveva promesso un bacio se si fossero baciati tra loro, Lucia è rimasta sulle sue. Filippo Nardi, durante la presentazione di Saranno Isolani, aveva fatto intuire che i posti per l’Isola potrebbero essere più di uno. Cosa accadrà, dunque, se in Honduras dovessero sbarcare Mirko e Lucia?

SARANNO ISOLANI: LA PAURA DELL’IGNOTO

In attesa di scoprire cosa accadrà sull’Isola dei Famosi 2019, il pubblico del reality show si sta concentrando sulle avventure dei concorrenti di Saranno Isolani. Tra le prove affrontate nel corso della quarta puntata c’è stata quella intitolata “La paura dell’ignoto”: i concorrenti sono chiamati a riconoscere gli oggetti inseriti in una teca toccandoli solo con una mano. Il più abile è Giorgio mentre Mirko coglie al volo l’occasione per lamentarsi con gli autori, rei di non aver mai organizzato prove artistiche per soddisfare la sua passione per il mondo dello spettacolo. Puntata difficile, invece, per chiara che è stata la concorrente più bersagliata durante la prova dei messaggi anonimi: Filippo Nardi ha chiesto ai concorrenti di esprimere anonimamente la propria opinione sugli altri concorrenti. Chiara è stata definita troppo esuberante e, in confessionale, si lascia andare ad un pianto liberatorio.

