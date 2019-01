SUSANNA GALEAZZI, FIGLIA DI GIAMPIERO/ La “Bistecchina” con dei sogni nel cassetto (Domenica in)

Figlia d’arte indiscussa, Susanna Galeazzi è stata presto ribattezzata Bistecchina, in onore del soprannome dato al padre. Giampiero Galeazzi è stato infatti rinominato Bisteccone da Mara Venier, che negli anni Novanta lo ha voluto al suo fianco a Domenica In e non solo per parlare di sport. Si ritorna negli stessi studi televisivi anche oggi, 13 gennaio 2019, dove Giampiero Galeazzi verrà accolto dall’amica conduttrice per la seconda volta nell’arco di un mese. Interessante notare intanto come il padre abbia inseguito il sogno sportivo grazie al piccolo schermo della Rai, mentre Susanna abbia scelto di unirsi a Mediaset, che l’ha scelta come giornalista del Tg5. Nata a Roma nel ’78, la professionista ha iniziato la sua carriera giornalistica fin dal 2006, dividendosi fra l’Espresso e Sky, fino a Verissimo. Non ha mai nascosto di essere figlia d’arte, anzi. Susanna sfoggia con orgoglio quella parentela, “un bel biglietto da visita”, ha dichiarato a Interviste Romane.

CHI E’ SUSANNA GALEAZZI, GIORNALISTA COME IL PADRE

Susanna Galeazzi non ha mai avuto alcun dubbio sul tipo di carriera che avrebbe voluto per il proprio futuro. Forte della sua passione per la scrittura, che fin dal Liceo Classico l’ha spinta a sfruttare quella sua grande curiosità di comunicare e confrontarsi con gli altri, conoscere persone diverse. Importante l’esempio del padre, che proprio in quegli anni viveva il momento d’oro grazie a Domenica In, dopo essersi affermato come atleta e giornalista sportivo. Nessun ostacolo da parte di entrambi i genitori, che hanno sempre lasciato libera Susanna di fare la sua scelta in autonomia. Impossibile però per Giampiero Galeazzi non provare una grande felicità quando la figlia è diventata giornalista. La presenza di un’icona così importante alle sue spalle ha valso però a Susanna anche qualche critica piuttosto aspra. Come ha confessato a Interviste Romane, qualcuno le ha fatto notare che forse il suo successo come giornalista era dovuto alle raccomandazioni indirette di papà.

I SOGNI NEL CASSETTO

È’ uno dei volti del Tg5, ma Susanna Galeazzi ha un sogno nel cassetto che si allontana di molto dai notiziari nazionali. La figlia di Giampiero Galeazzi vorrebbe infatti un giorno diventare autrice di un programma di moda, anche se non ha ancora compiuto quel passo in avanti che la spingerebbe a cambiare contesto lavorativo. Anche se è dotata di una grinta particolare che le ha permesso di farsi notare nel difficile mondo del giornalismo, Susanna si definisce una persona piuttosto ingenua. E per questo tende sempre a fidarsi degli altri, rimanendo scottata. Data la sua popolarità, a quanto pare a Susanna è stato proposto persino di entrare nel cast de L’Isola dei Famosi in coppia con il padre. “Era un periodo importante per il mio lavoro”, sottolinea per giustificare come mai non abbia accettato. In quegli anni ha deciso di dedicarsi alla sua carriera, a ottenere quella professionalità che cerca di affinare ancora oggi. Una ricerca della perfezione che alla fine le ha permesso di scrollarsi di dosso tutte le critiche negative sulle raccomandazioni del padre, dato che ha dimostrato di aver seguito i consigli del genitore, ma di aver usato gran parte della farina del suo sacco per raggiungere i suoi traguardi lavorativi. Nessuna parola invece riguardo alla sua vita privata, anche se non ha mai nascosto di voler un giorno diventare madre. “La vetrina gossip la lascio alle varie Showgirls”, ha dichiarato al sito Wuoow.



