Uomini e Donne / Angela Di Iorio torna in studio? Le pesanti accuse di Gianni Sperti (Trono Over)

Critiche, critiche e ancora critiche per Angela Di Iorio. Ormai la dama del trono Over di Uomini e Donne ha preso il posto di Gemma Galgani in fatto di polemiche, soprattutto da parte dei due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di recente, l’ex ballerino ha appunto voluto dire la sua sulla dama, con parole che non le faranno affatto piacere. “Angela è una persona avida, arrivista e classista! – ammette Gianni nel corso di un intervento fatto per il Magazine di Uomini e Donne – Ho solo un’incolmabile voglia di sistemarsi economicamente. Non le importa con chi e non le importa provare alcun sentimento. Le interessa migliorare la sua posizione sociale in modo da poter vivere agiatamente. Purtroppo credo che troverà un uomo, perché ci sono tanti signori anziani che cadono in queste trappole perché sono vittime della solitudine“, dichiara ancora.

ANGELA DI IORIO TORNA IN STUDIO?

Nel corso dell’ultima registrazione però, Angela Di Iorio ha annunciato il suo ritiro dallo studio di Uomini e Donne. Ora tutti si chiedono se quello della dama sia un reale addio o se, nel corso della prossima registrazione, la ritroveremo al centro dello studio. C’è da dire che quello dedicato ad Angela è diventato uno dei momenti più attesi e divertenti del trono Over di Uomini e Donne. Il pubblico, quando c’è Angela al centro, è sempre attento e commenta sui social dicendo la sua sulla signora che tanto fa discutere per le sue affermazioni. Maria De Filippi rinuncerà davvero a lei? È probabile che, anche nelle prossime puntate, rivederemo invece Angela nel parterre femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA