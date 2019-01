Uomini e Donne / Anticipazioni, Claudia e Giulia perdonano Lorenzo Riccardi: baci e… (Trono Classico)

La nuova registrazione di Uomini e Donne è stata ricchissima di sorprese. Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta, decidendo di non attendere di farla in villa, come annunciato, perché ormai “innamorato” della ragazza in questione. Ma Andrea non è stato l’unico protagonista della registrazione del trono classico. Occhi puntati anche su Lorenzo Riccardi, soprattutto visto quanto accaduto dopo la finta scelta fatta la scorsa settimana. Stando alle anticipazioni svelate da IsaeChia, Lorenzo ha avuto modo di farsi perdonare dalle sue corteggiatrici. In primis, si è recato da Claudia Dionigi, per la precisione raggiungendo il vivaio di famiglia in cui lavora. Qui Lorenzo ha avuto modo di chiarire con lei e di scusarsi. Alla fine di una lunga discussione, Claudia e Lorenzo si sono baciati. Ciò che è stato con Claudia è però avvenuto anche con Giulia Cavaglià.

TRE ESTERNE PER LORENZO RICCARDI E GIULIA

Ben tre le esterne che Lorenzo Riccardi ha fatto con Giulia Cavaglià. Come svelano le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il tronista ha prima raggiunto la Cavaglià in camerino per parlare. Qui solita discussione tra i due prima di lasciarsi un po’ in sospeso. Lorenzo va poi a trovarla in albergo: anche qui discutono e lei si tiene sulle sue. Infine Lorenzo Riccardi è andato a Torino, a casa della corteggiatrice. Qui, Giulia ha deciso di lasciarsi andare, raccontando della sua infanzia. Alla fine, si sono avvicinati e si sono baciati. In studio, le due ragazze lo hanno attaccato e lui ha anche avuto apprezzamenti per le corteggiatrici degli altri.

