Valeria Fabrizi chi è/ In convento con Elena Sofia Ricci: Io, la sua spalla, stiamo bene insieme (Domenica in)

Valeria Fabrizi ha le idee molto chiare su quello che vorrebbe per il suo futuro: arrivare a festeggiare l’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti. Nella fiction la conosciamo come suor Costanza, severa e spesso in totale opposizione alla protagonista suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci. Eppure le due religiose sono unite da un affetto al di fuori di ogni misura, come dimostra anche la quinta stagione iniziata da poco. Valeria Fabrizi ne parlerà a Domenica In nella puntata di oggi, 13 gennaio 2019, dopo aver manifestato una forte soddisfazione a Blogo per essere riuscita a creare un personaggio che ama molto. Nessuna chiarezza però sul futuro dello show, visto che è legato agli impegni della Ricci. “Solo la sua spalla, stiamo bene insieme“, ha sottolineato ancora la Fabrizi, svelando al tempo stesso che la collega avrebbe l’agenda fitta di appuntamenti fino al 2021. Le riprese potrebbero quindi tardare o forse addirittura annullate, anche se l’artista spera che tutto possa cambiare.

Valeria Fabrizi e il rapporto con Elena Soffia Ricci

Valeria Fabrizi è sempre più legata ad Elena Sofia Ricci e non solo perché le due si contendono il posto da super suor in Che Dio Ci Aiuti 5. Da un lato suor Costanza, tagliente e spesso contro la consorella, dall’altro suor Angela che con la sua bontà cerca sempre di aiutare chiunque. Le due attrici tra l’altro hanno dovuto affrontare un grande ostacolo nell’ultimo anno. La Ricci infatti ha perso la madre tanto amata, mentre la Fabrizi ha dovuto superare un intervento. “Non mollo mai”, sottolinea a Blogo in un’intervista a tutto tondo, svelando nel suo privato di non amare le fiction, ma di preferire guardarsi un buon film e di ascoltare la radio. Intanto in Che Dio Ci Aiuti 5 vediamo suor Costanza combattere contro i soliti problemi e con qualcuno di troppo: anche nella finzione, così come nella realtà per la sua interprete, il personaggio ha dovuto affrontare un piccolo malore dovuto a problemi di pressione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA