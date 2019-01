Angela Di Iorio / Nuova lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Non cerchi l’amore ma i soldi!”

Angela Di Iorio torna ad essere protagonista nella nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Ancora una volta, la dama è al centro delle critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti dovute alla solita questione. Per i due opinionisti, la dama sarebbe interessata non a trovare l’amore, bensì a trovare un uomo ricco che la mantenga. Accuse non nuove per Angela che, già alcuni giorni fa, ha ricevuto un duro attacco da parte di Tina attraverso le pagine del Magazine di Uomini e Donne. “Ormai quando mi fermano per strada non mi chiedono più di Gemma, adesso vogliono sapere di Angela, se fa sul serio o meno. – ha confessato la Cipollari, per poi aggiungere – E io rispondo, come ho già detto in studio, che per me Angela è una arrampicatrice sociale che cerca in un uomo una pensione che le possa permettere quello che con la sua non riesce a fare”.

“ANGELA DI IORIO NON TROVERÀ L’AMORE”: PAROLA DI TINA!

Per Tina Cipollari, Angela Di Iorio “È alla ricerca di un uomo che le garantisca un futuro migliore, non ha mai parlato di sentimenti, compagnia o amore. – e l’opinionista ancora sottolinea nel Magazine dedicato a Uomini e Donne – Non è stata neppure intelligente nella richiesta. Si è sbilanciata al punto tale che ora mi chiedo: chi scriverà per conoscerla?” Insomma, Tina è certa che Angela non riuscirà a trovare l’amore nello studio di Uomini e Donne, soprattutto rispetto alle richieste che la dama fa in studio. Finora, le conoscenze di Angela sono sempre finite in malo modo: la previsione della Cipollari si esaudirà?

