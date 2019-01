Anna Valle/ Tra fiction TV e rivelazioni sul marito Ulisse Lendaro: “Fede al dito? A volte la dimentico!”

Anna Valle ospite de La Vita in Diretta, si è raccontata con Tiberio Timperi durante la puntata di oggi, lunedì 14 gennaio 2019. L’attrice, come ben sapete, fa parte del cast della fiction TV La compagnia del cigno, in onda sulla rete ammiraglia questa sera. L’intervista si è aperta parlando del personaggio che interpreta: “Io sono una ex insegnante di pianoforte che ha lasciato la musica per un dolore vissuto un paio d’anni prima… e ha lasciato anche il marito. C’è però un amore fortissimo tra Luca, interpretato da Alessio Boni, e Irene, che è il mio personaggio, ma Irene ha un dolore mai gridato che le attraversa il viso e gli occhi”. Poi ha confidato che la serie TV, parla di una bella storia d’amicizia tra giovani: “I sette ragazzi sono i veri protagonisti. Studiano al conservatorio, si sono incontrati per studi comuni però il loro direttore d’orchestra li ha messi insieme in un gruppo, formando la compagnia del cigno, che è come un patto tra di loro”. Anna Valle, nel corso dell’intervista a La Vita in Diretta, ha parlato anche della sua carriera di attrice in generale, iniziata con Commesse.

Anna Valle, le rivelazioni sul matrimonio con Ulisse Lendaro

Recentemente intervistata tra le pagine del settimanale F, Anna Valle ha svelato alcuni dettagli della sua vita di coppia con il marito Ulisse Lendaro. Nonostante loro siano riservatissimi, ha raccontato un dettaglio sulla fede nuziale: “Mi capita, ogni tanto, di dimenticarla. E capita talvolta anche a Ulisse, mio marito”, ha dichiarato. “In realtà la fede è solo un anello, un segno esteriore di un amore che noi portiamo avanti con convinzione e passione da tempo. Poi l’ex Miss Italia ha confidato di essere libera da vincoli di anniversari e ricorrenze: “Quando ci siamo sposati, in comune, c’eravamo solo noi, la nostra bambina di quattro mesi, mia sorella e mio cognato. Ed è stato bellissimo. Del resto, né io né Ulisse siamo grandi organizzatori. Però ci amiamo in modo pazzesco, come e più del primo giorno”. Se anche il marito non indossa sempre la fede, le manda tutti i giorni una rosa: “Succede anche quando stiamo a casa insieme. È per dirmi “io ci sono”. E mi scrive bellissimi messaggi d’amore che io trascrivo sulle pagine di un taccuino rosso che poi conservo nascosto in un posto sicuro. Ulisse scrive messaggi d’amore anche ai figli”.

