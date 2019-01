Antonella Clerici e Alessandra Amoroso ricordano i loro cani/ Foto, “Ora che sei sul ponte arcobaleno…”

Antonella Clerici e Alessandra Amoroso hanno ricordato i loro cani, scomparsi da diverso tempo. La Clerici ha deciso di ricordare il suo cane su Instagram: “Un anno fa sei andato via, sul ponte dell’arcobaleno. Non c’è giorno che non ti pensi. Sempre e per sempre nel mio cuore. Oliver“, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. La nota conduttrice Rai non ha mai nascosto l’affetto che provava per il mondo degli animali e ancor più per il suo splendido Oliver che l’ha accompagnata in un periodo importante della sua vita. Diverse volte infatti la Clerici aveva postato foto del suo splendido Labrador, commuovendo i fan soprattutto quelli che condividevano con lei la passione per il mondo dei cani. I Labrador, insieme ai Golden Retriever, sono una delle razze più amorevoli del mondo canino, adatti soprattutto per i bambini grazie al loro innato istinto che li porta ad essere amorevoli sempre e comunque. Grazie ai social network possiamo così scoprire un altro lato della vita di una delle conduttrici più famose della nostra televisione.

Antonella Clerici e Alessandra Amoroso ricordano i loro cani: il messaggio della cantante

Sono commoventi i messaggi di Antonella Clerici e Alessandra Amoroso che hanno voluto ricordare i loro cani volati in cielo da non molto tempo. La cantante è più specifica della conduttrice e inizia a raccontare le splendide emozioni vissute con il suo amico a quattro zampe. Su Instagram scrive: “Un anno che non ci sei più. Giorni e mesi a trovare un modo per andare avanti, per trovare un modo di colmare quel vuoto dentro. Sei Buddy. Ancora oggi per me è davvero difficile e nessuno potrà sostituire la tua assenza o colmare il vuoto che ho dentro. Una parte di me è volata insieme a te su quell’arcobaleno. Sei in ogni parte di questa casa e dentro di me. La vita va avanti e io sorrido pensando ai miei anni migliori che coincidono con il tuo arrivo. Sempre dalla tua parte piccolo mio. Pablo ti avrebbe fatto fare qualche risata e perdere la pazienza”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Per chi non lo sapesse Pablo è un cagnolino adottato dall’artista l’anno scorso al canile di Bitonto in provincia di Bari.

Il ricordo di Antonella Clerici

Il ricordo di Alessandra Amoroso





© RIPRODUZIONE RISERVATA