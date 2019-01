Beatrice Valli compie 24 anni / L’ex di Uomini e Donne festeggia con Marco Fantini e pensa al matrimonio

È un giorno molto speciale per Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi modella e influencer di successo, compie 24 anni e festeggia con il suo grande amore, Marco Fantini. È di poche ore fa il messaggio, postato su Instagram, con il quale Beatrice ringrazia la sua dolce metà e quello che spera sia presto suo marito. “Tante sono le cose che vorrei dirvi , ma per prima cosa voglio ringraziare il marchini per questo bellissimo anno insieme, spero sia ogni giorno più bello dell’altro. Happy birthday to me. Non desideravo un compleanno migliore”, scrive Beatrice nel suo ultimo post, che vede una foto della bellissima coppia nata proprio grazie a Uomini e Donne. Un amore, il loro, tra i più belli e longevi nati nello studio di Canale 5 che potrebbe presto essere coronato dal matrimonio.

BEATRICE VALLI TRA DESIDERIO DI NOZZE E DI UN ALTRO FIGLIO

Beatrice Valli, infatti, non ha mai negato la voglia di convolare a nozze con Marco Fantini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti sottolineato di attendere la fatidica proposta da Marco che, ancora, non arriva. Nelle sue ultime stories su Instagram , torna a spiegare che “il Marchini non si da una mossa”, tuttavia non per questo viene da lei pregato. Sta quindi a Marco fare il passo decisivo in questo senso. C’è da dire che Marco e Beatrice sono già una famiglia a tutti gli effetti, visto che oltre ad Alessandro (figlio che la Valli ha avuto dalla sua precedente relazione), i due sono genitori anche della piccola Bianca. E Beatrice ammette di desiderare che la famiglia si allarghi ancora con un altro figlio.





