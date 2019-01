Belen Rodriguez cancella il tatuaggio dedicato a Stefano De Martino/ Il segno “indelebile” rimosso per sempre

La prima puntata di C’è posta per te ha quasi sfiorato i sei milioni di telespettatori. Esordio col botto per Queen Mary che ha avuto modo di raccontare al pubblico alcune storie anche con protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo come Belen Rodriguez. L’argentina infatti, ha calcato il palcoscenico del programma del sabato sera al fianco dei colleghi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La showgirl si è notevolmente commossa per la storia di Giulia e Matteo, marito e moglie che hanno entrambi lottato contro la stessa malattia. Belen inoltre, ha parlato anche della nonna che, quando lei aveva appena 18 anni, si era ammalata di tumore. Proprio per questo motivo era arrivata in Italia per cercare un lavoro maggiormente remunerativo e pagare lei la chemioterapia e tutte le cure. Per fortuna poi, dopo essersi curata, la nonna è guarita. Nonostante le fortissime emozioni, un particolare non è sfuggito agli attentissimi telespettatori del programma: di cosa si tratta?

Belen Rodriguez ha cancellato il tatuaggio dedicato a Stefano De Martino

Nel corso del primo appuntamento di C’è posta per te in onda su Canale 5, Belen Rodriguez indossava un sensualissimo abito nero a pois Misha, accostato a pump rosso fuoco Roberto Festa e mostrato con sensualità dalla showgirl. Nel braccio scoperto, come hanno potuto visionare in tanti, è totalmente sparito il tatuaggio fatto insieme all’ex marito Stefano De Martino, che rappresentava due innamorati in un cuore. Ed infatti l’immagine, se tempo fa s’intravedeva ancora, ad oggi è stata rimossa completamente. A riprova di questa cosa anche le fotografie al naturale in bikini condivise in questi giorni sul suo profilo ufficiale di Instagram. Mentre la puntata registrata andava in onda sull’ammiraglia Mediaset infatti, proprio Belen Rodriguez stava tornando in Italia dopo una vacanza in Uruguay con un gruppo di amici. Un lavoro prolungato e doloroso quello della rimozione del tattoo, che ora pare essersi concluso in maniera definitiva.

