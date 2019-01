Chiara Pia Aurora è Sofia/ La ragazza piena di segreti: conquisterà Matteo? (La compagnia del Cigno)

Chiara Pia Aurora è la violoncellista che ne La compagnia del Cigno presta il volto a Sofia. Il suo personaggio, dietro un aspetto duro e a tratti riservato, nasconde una storia di obesità e bullismo, superata, solo in parte, grazie alla passione per la musica. Il dolore per le critiche subite da bambina per quei chili in più continua infatti a perseguitarla ancora oggi, nonostante le lancette della sua bilancia non siano più il suo principale incubo. Nei primi due episodi ha infatti preso diverse volte le distanze da suo fratello – e dalla sua magrissima fidanzata – per dedicarsi alle prove con il violoncello; ma il suo passato la segue anche lontano da tutto e da tutti, su quel tetto che quasi ogni sera ospita e ascolta, silenziosamente, il dolce suono della sua musica. Riuscirà a combattere la lotta con il peso grazie ai ragazzi della compagnia?

Chiara Pia Aurora è Sofia: “Vi ringrazio tantissimo per i commenti”

Dopo lo straordinario successo delle prime due puntate de La compagnia del Cigno, Chiara Pia Aurora ha ringraziato tutto il pubblico di Rai 1 postando un messaggio sul suo profilo social ufficiale. “5.840.000 volte grazie! – si legge su Facebook – Vi ringrazio tantissimo per i bellissimi commenti e messaggi che mi state inviando. Sapere che molti di voi riescano a rivedere se stessi nel personaggio di Sofia mi riempie il cuore di gioia”. Ad accompagnare il messaggio uno scatto che la ritrae mentre suona il violoncello, al quale i suoi followers hanno replicato così: “Tu sei speciale e sei molto spontanea e naturale nel rendere il tuo personaggio, che è molto credibile”, “Chiara sei entrata non solo nelle case di tantissime persone ma anche nei loro cuori! Bravissima!”, E ancora: “E’ un grande piacere vederti in: La Compagnia del Cigno! Bravissima!”. Sofia è tra le protagoniste più amate della fiction?

Sofia innamorata di Matteo: come finirà?

Sofia è una ragazza piena di segreti, con un mondo interiore tutto da scoprire e un passato che vorrebbe soltanto dimenticare. Nelle prime puntata de La compagnia del Cigno, la protagonista ha ripercorso tutti i suoi sentimenti raccontandoli nella cover di una celebre canzone, che oggi, si legge sul suo profilo ufficiale, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming. “Vi è piaciuta la mia “True Colors”? Se sì, sono felice di annunciarvi che è ufficialmente online su YouTube e Spotify! Buon ascolto!”, si legge sul profilo Twitter della violoncellista. Ma tra i segreti di Sofia c’è anche quello che la lega a Matteo, il ragazzo del quale si è innamorata a prima vista e a cui non ha il coraggio di confessare i propri sentimenti. In ogni caso, è stata tra le prime ad accettare l’invito del maestro Luca Marioni, che ha chiesto a sette ragazzi di vedersi nel tempo libero ed esercitarsi in compagnia del nuovo arrivato. Riuscirà con il suo impegno a conquistare Matteo?



