COSTANTINO VITAGLIANO A POMERIGGIO 5/ “Se ho amato Alessandra Pierelli? È stato un colpo di fulmine ma…”

Costantino Vitagliano, ospite nella nuova puntata di Pomeriggio 5, torna a parlare di Alessandra Pierelli e di quella che è stata la loro relazione. Barbara d’Urso mostra al primo tronista di Uomini e Donne e a tutto il pubblico alcune immagini di quando stavano insieme. Alla fine di questa visione, Costantino commenta positivamente, poi però replica alle parole della Pierelli in merito al fatto che non avesse provato amore nei suoi riguardi. “La capisco, è sposata, ha due figli… – dichiara Vitagliano, che aggiunge – Quando hai un uomo accanto devi dimostrare il tuo amore. Se l’ho amata? Diciamo che ho provato delle cose forti, è stato un colpo di fulmine nato in una trasmissione bellissima, tra alti e bassi…”. Parole, quelle di Costantino, che sembrano essere molto simili a quelle della Pierelli. (Aggiornamento di Anna Montesano)

COSTANTINO REPLICA AD ALESSANDRA PIERELLI?

Torna ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 l’ex tronista Costantino Vitagliano, che ha annunciato proprio alcune ore fa la sua presenza in studio attraverso le sue Instagram Stories. Costantino presenzia oggi a Pomeriggio 5 per una questione che lo coinvolge in prima persona e che riguarda la sua ex fidanzata Alessandra Pierelli. La donna, che anni fa è stata la sua scelta nello studio di Uomini e Donne, oggi è sposata e ha dei figli ma in una recente intervista rilasciata proprio al Magazine di Pomeriggio 5, è tornata a parlare anche del rapporto con Costantino. Nel corso dell’intervista, la Pierelli ha ammesso di non aver mai conosciuto l’amore se non che con il suo attuale compagno. Una chiara frecciatina a Costantino Vitagliano e al loro rapporto.

LA FRECCIATINA DELLA PIERELLI A COSTANTINO

Oggi, a Pomeriggio 5, Costantino Vitagliano è chiamato a replicare alle dichiarazioni fatte da Alessandra Pierelli al magazine del programma condotto da Barbara d’Urso. Per chi non lo sapesse, la Pierelli, il 14 febbraio 2011, ha sposato Fabrizio Baldassari. Un rapporto, il loro, che procede a gonfie vele. Solo qualche settimana fa, ospite a Vieni da Me, Alessandra aveva proprio sottolineato come, prima di lui, non avesse mai provato sentimenti così forti: “Lui mi ha corteggiata per un anno, è stato bravo. Prima di lui non ho mai conosciuto il vero amore”, ha ammesso la Pierelli. Oggi, a Pomeriggio 5, starà a Costantino Vitagliano dire la sua e mettere in chiaro il suo punto di vista su questa loro relazione che, ormai, appartiene al passato.



