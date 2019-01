Critics’ Choice Awards 2019/ Vince Roma: premi anche per Christian Bale, Lady Gaga e Glenn Close

Critic’s Choice Awards 2019, ieri sono stati assegnati i riconoscimenti ai migliori film e programmi televisivi da rappresentanti della critica statunitense. Curati dalla Broadcast Film Critics Association, formata da 250 critici cinematografici appartenenti alle principali testate giornalistiche statunitensi, i premi di rilievo sono andati a Roma: il film di Alfonso Cuaron ha vinto il riconoscimento per il miglior film e per la miglior regia. Come accaduto ai Golden Globes 2019, Christian Bale si è aggiudicato il premio per il miglior attore, mentre abbiamo registrato un ex aequo per la miglior attrice: premio condiviso da Lady Gaga (A Star Is Born) e Glenn Close (The Wife). Roma, già vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia 2018, ha vinto anche il premio per il miglior film straniero.

CRITICS’ CHOICE AWARDS 2019: TUTTI I PREMI

MIGLIOR FILM: Roma

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Christian Bale – Vice

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Glenn Close – The Wife / Lady Gaga – A Star is Born

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Mahershala Ali – Green Book

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Regina King – Se la strada potesse parlare

MIGLIOR GIOVANE ATTORE/ATTRICE: Elsie Fisher – Eight Grade

MIGLIOR CAST: La favorita

MIGLIOR REGISTA: Alfonso Cuaron – Roma

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: First Reformed

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: Se la strada potesse parlare

MIGLIOR FOTOGRAFIA: Roma

MIGLIOR SCENOGRAFIE: Black Panther

MIGLIOR MONTAGGIO: First Man – Il primo uomo

MIGLIOR COSTUMI: Black Panther

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURE: Vice

MIGLIOR EFFETTI SPECIALI: Black Panther

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE: Spider-Man – Un nuovo universo

MIGLIOR FILM D’AZIONE: Mission: Impossible – Fallout

MIGLIOR FILM COMMEDIA: Crazy & Rich

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMMEDIA: Christian Bale – Vice

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMMEDIA: Olivia Colman – The Favourite

MIGLIOR FILM HORROR/SCI-FI: A Quiet Place

MIGLIOR FILM STRANIERO: Roma

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE: Shallow – A Star Is Born

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE: First Man – Il primo uomo



