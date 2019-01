Dottoressa Giò 3/ Casi clinici e polizieschi, nella fiction con Barbara d’Urso (anticipazioni seconda puntata)

C’era da aspettarselo. Dottoressa Giò, la fiction di Canale 5 con Barbara d’Urso, è la solita narrazione col medico (prete/suora/cane) che s’improvvisa poliziotto. Come se la vita di un normale professionista, che fa bene il suo mestiere e mangia crocchette tre volte al giorno, non fosse abbastanza avvincente. È quasi un insulto alla categoria: non era meglio qualcosa in stile Grey’s Anatomy, con intrighi e passioni in sala operatoria? In effetti no, meglio di no. Ma basta, per favore, con queste comedy che si tingono di giallo (o rosa, peggio). D’altra parte ognuno ha la sua vocazione: prendi don Matteo, che in parrocchia ci starà sì e no per i funerali. E nella bara – neanche a dirlo – c’è il morto ammazzato di turno. Poi abbiamo suor Angela, in onda proprio in questi giorni su Rai 1. Il suo convento, con tutte quelle ragazze senza velo (veli?) somiglia più a un’agenzia matrimoniale. Rex infine è il migliore di tutti: se non altro, lui ha il distintivo.

Dottoressa Gio’, poliziotta mancata

Sarà un caso che Eleonora – sorella di Barbara d’Urso e Chiara nella serie – abbia recitato proprio in queste fiction? All’elenco si aggiunge solo Il maresciallo Rocca, ma lui non fa testo: è una vera forza dell’ordine. Peccato solo che faccia parte dei carabinieri e non della polizia. Ironia a parte, si torna ai medici. Ad aver preceduto Gio’ sulla scena del crimine l’illustre Pietro (Gianni Morandi) de L’isola di Pietro, che avrebbe tanto voluto fare il medico legale e invece è costretto in ambulatorio. “Costretto” mica tanto, però: tutti e due sono personaggi evasivi (gli schemi e il concept). La domanda è: perché non partorire l’ennesimo Montalbano, senza pretese e prese in giro?

Barbara d’Urso “porta in scena” Pomeriggio 5

Ma aspettate un attimo: nei panni della Dottoressa Gio’ c’è la d’Urso, e questo spiega molte cose. Non è lei la paladina della cronaca nera? Pomeriggio 5 è il programma dei collegamenti dalle villette, del voyeurismo sfrenato. Ed è una tendenza in crescendo nei salotti tv. Nessun format viene risparmiato; dalla fiction al talk, un po’ tutti si macchiano di sangue. Non è solo una metafora: è la “morte” che invade e tiranneggia, nella realtà come nella finzione. E l’attrice, ironia della sorte, è sempre Barbara d’Urso.

Anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata di Dottoressa Gio’ vede al centro il piano di Anna Torre, che fa di tutto pur di sottrarre il posto a Giorgia. La Basile dovrà difendere la sua credibilità con le unghie e con i denti. L’ha già fatto una volta in occasione del processo: allora ne uscì vittoriosa, ma non è detto che sarà così anche questa volta. La Torre mette a dura prova la sua immagine pubblica, nel tentativo di ostacolare il suo progetto ambizioso. L’obiettivo di Gio’, infatti, è di costruire un centro antiviolenza per donne abusate. Nel frattempo è alle prese con un caso alquanto particolare, una donna affetta da una brutta patologia. In ballo non c’è solo la sua vita, ma anche la sua figura professionale.



