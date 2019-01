Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia aggredito a coltellate/ Battipaglia, agente ferito dal killer dei gatti

Paura per Edoardo Stoppa: l’inviato di Striscia la Notizia e la sua troupe sono stati aggrediti a Battipaglia, in provincia di Salerno. Stavano girando un servizio sul caso degli oltre 70 gatti uccisi con dei bocconi avvelenati. Stoppa e lo staff del programma di Canale 5 erano a caccia del presunto “killer dei gatti”. Dopo diverse ricerche, l’inviato ha scoperto l’identità dell’uomo e quindi si è diretto a Battipaglia per intervistarlo. Il presunto assassino di felini non ha voluto rispondere alle domande di Striscia la Notizia e ha chiamato la polizia. «Quando sono arrivati gli agenti di polizia, l’uomo è sceso di casa per attaccarci con un coltello di 25 centimetri», ha raccontato Edoardo Stoppa. L’inviato ha proseguito spiegando che «per fermarlo sono serviti 5 agenti e uno di loro è stato raggiunto da una coltellata». L’aggressore è stato arrestato: ora si trova in stato di fermo al commissariato di Battipaglia. L’agente in questione è stato ferito ad una mano e per questo è stato accompagnato all’ospedale cittadino.

EDOARDO STOPPA DI STRISCIA AGGREDITO A COLTELLATE

Il “killer dei gatti” di Battipaglia sarebbe un cubano che armato di un coltello ha aggredito Edoardo Stoppa e la troupe di Striscia la Notizia. Durante l’operazione eseguita dalla polizia e dalla polizia municipale è rimasto ferito un agente che è stato poi medicato. L’aggressore invece è stato portato in commissariato dove c’è anche Edoardo Stoppa, come riportato da Il Mattino. Negli ultimi tempi sono stati registrati in zona diversi avvelenamenti, al punto tale che il ricovero per le colonie più esposte si è riempito di animali finiti vittime della cattiveria umana. I volontari hanno preso in carico tanti felini, ma aiutarli è difficile tra costi economici da sostenere e sovraffollamento. «Siamo in piena emergenza gattini e gattoni randagi. A seguito dei numerosi avvelenamenti in zona, abbiamo ricevuto un locale di ricovero per le colonie più esposte, da parte del sindaco. Anche molti di noi volontari abbiamo preso in carico tanti mici e questo sta risultando insostenibile, dal punto di vista economico», scrissero i volontari.

