Elisa Scheffler/ La ex di Elia Fongaro da Barbara d’Urso: nuove pesanti accuse (Pomeriggio 5)

Elisa Scheffler ha nuovamente parlato del suo ex Elia Fongaro. Dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, secondo la ragazza, i due si sarebbero visti ed anche baciati. Per questo motivo si sente di mettere in guarda Jane Alexander, confidando che l’ex Velino la farà sicuramente soffrire. Barbara d’Urso la ospiterà nuovamente durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, come è già accaduto alcuni mesi addietro. Secondo quanto dice lei infatti, prima di entrare nel reality show i due si frequentavano. “Io ho parlato di frequentazione e non di fidanzamento” ha immediatamente precisato “Flirt, chiamiamola all’inglese. Noi ci conosciamo da tempo e di base c’è amicizia e rispetto. È uscito il mio nome, io sono stata contattata dal settimanale Nuovo perché non ho nulla da nascondere. Ci siamo sentiti e visti fino a pochi giorni prima della Casa”.

Elisa Scheffler a Pomeriggio 5

Elisa Scheffler ospite di Domenica Live, aveva poi precisato: “Se lui decide di intraprendere questa relazione con Jane dovrebbe almeno essere rispettoso verso le persone che gli sono state vicine. Io sono single, avrei preteso più chiarezza, penso che un vero uomo non si comporti così” ha concluso. Nonostante le sue dichiarazioni, Elia Fongaro non ha mostrato alcun tipo di preoccupazione per l’accaduto ed anzi, anche lui ospite di Barbara d’Urso nello stesso periodo, aveva confidato che Jane Alexander fosse pienamente al corrente del suo passato, e lui non aveva niente da nascondere. A distanza di un paio di mesi, proprio quando la relazione d’amore tra Elia e Jane si è consolidata ulteriormente, la modella risalta fuori con pesanti accuse sul suo conto: voglia di visibilità? Staremo a vedere cosa accadrà oggi in diretta durante la nuova puntata di Pomeriggio 5… vi terremo aggiornati!

