EMANUELE MISURACA E’ DOMENICO/ L’amicizia con Matteo rovinata da una ragazza? (La compagnia del cigno)

Cresce l’attesa per i nuovi episodi de “La compagnia del cigno“, la fiction campione d’ascolto di Rai1 ideata e diretta da Ivan Cotroneo. Tra gli attori protagonisti c’è anche il giovanissimo Emanuele Misuraca, che presta il volto al personaggio di Domenico, il giovane leader della compagnia nata all’interno del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Il ragazzo proviene da una famiglia umile: il padre è un operaio siciliano, ma crede fermamente nel talento del figlio al punto da spronarlo ad inseguire il suo sogno. Bello e bravo, Domenico è dotato di un talento magico che gli consente di esercitarsi molto meno rispetto agli altri ragazzi. Un talento unico e per questo motivo inspiegabile agli occhi degli altri compagni. Considerato il leader del gruppo, Domenico stringe amicizia da subito con Matteo, il giovane violinista arrivato dalla cittadina di Amatrice, anche se entrambi si troveranno a provare un forte sentimento per la stessa ragazza.

Emanuele Misuraca: musica e recitazione

Emanuele Misuraca viene da Palermo e proprio come il personaggio di Domenico è nato in Sicilia. Ben presto però, all’età di 15 anni decide di lasciare la Sicilia per trasferirsi a Milano dove studia pianoforte e consegue il diploma presso il Conservatorio di Milano. Parallelamente alla passione per la musica, sviluppa un interesse anche per il mondo della recitazione in cui debutta quasi per caso. Prima di recitare nella fiction di Ivan Cotroneo, il giovane siciliano ha debuttato nel film “Come diventare grandi senza sentire”, recitando accanto ai protagonisti della serie Disney Alex & Co. Non solo, il ragazzo ha continuano anche a perfezionare studiando e frequentando diversi corsi di recitazione e stage.

Parla del personaggio di Domenico

Emanuele Misuraca interpreta il personaggio di Domenico nella serie “La compagnia del cigno“. Ecco cosa ha rivelato il protagonista sul suo personaggio ai microfoni della Rai: “Domenico è un ragazzo siciliano di 17 anni ed è il leader di questo gruppo di sette ragazzi. Prende molto a cuore Matteo, questo ragazzo che viene da Amatrice”. Successivamente la storia prosegue con la nascita della compagnia del cigno come ha raccontato sempre alla Rai il giovanissimo attore: “questi ragazzi vengono messi insieme da questo Maestro molto severo che è Luca Marioni (Alessio Boni) e in una chat di gruppo come si vede nel primo episodio decidono di chiamarsi La compagnia del cigno come il cigno di Busseto”. L’attore è un musicista diplomato in pianoforte al Conservatorio di Milano. “Fondamentalmente noi siamo dei musicisti che sono stati catapultati in un’altra realtà” ha precisato Misuraca che si sente molto legato al personaggio di Domenico di cui vorrebbe portarsi dietro “l’affetto che provava per tutti i ragazzi della compagnia”.



