FOTINI’ PELUSO E’ BARBARA/ “Quando recito tiro fuori il lato emotivo e le emozioni” (La compagnia del cigno)

Tra i talenti de La compagnia del cigno c’è anche Fotinì Peluso, che nella serie interpreta il personaggio di Barbara. Una ragazza bellissima, dal grande talento, che si divide tra il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e il Liceo Classico. E’ la classica brava ragazza, nata e cresciuta in una famiglia agiata che ha riposto grandissime aspettative sul suo futuro. La madre Vittoria (interpretata da Carlotta Natoli) si è messa in testa di volerla avviare ad una carriera di eccellenza, una carriera che non le permette alcun margine di errore condannandola così alla perfezione.

Il personaggio di Barbara

Naturalmente Barbara sente tutto il peso delle aspettative della famiglia. Pressioni a cui cerca di scappare rifugiandosi nella musica e dicendo a volte delle bugie alla madre pur di sembrare la ragazza perfetta. Questa cosa però provoca nella giovane Barbara un senso di smarrimento visto che è divisa tra una vita dedita allo studio e alle responsabilità e il desiderio di lasciarsi andare, di vivere la sua adolescenza come una ragazza normale. Non solo, Barbara è molto combattuta anche nel lasciarsi andare o meno al sentimento che prova per Domenico, uno dei giovani allievi de La compagnia del cigno. Proprio a lui, durante la seconda puntata della fiction, Barbara dedica un’emozione versione de “Il diario degli errori”, canzone presentata al Festival di Sanremo da Michele Bravi che nella serie ha recitato un cameo nel ruolo di Giacomo.

Barbara raccontata da Fotinì Peluso

“Barbara è una ragazza, innanzitutto una cosa che la caratterizza molto, che salta subito all’occhio almeno all’apparenza è la sua estrazione sociale”. Con queste parole Fotinì Peluso racconta alcune caratteristiche del suo personaggio all’interno della serie “La compagnia del cigno”. “Vengo da una famiglia quasi aristocratica, un’alta borghesia. La mia storia gira intorno a questo rapporto, inizialmente conflittuale con Domenico. Sono una ragazza un pò travagliata, molto oppressa da parte dei miei genitori, dalle ambizioni che hanno su di me, dal fatto di dover riuscire in tutto e raggiungere la perfezione” dice la giovane attrice, che molti ricorderanno per aver interpretato il ruolo di Micol in “Romanzo Famigliare“. Per quanto riguarda la sua vita, la giovane attrice intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha detto: “Sono una persona felice, determinata, tendo a darmi degli obiettivi, sono abbastanza controllata, ma quando recito tiro fuori il lato emotivo e le emozioni”. La carriera di attrice è partita per gioco: “È stata una strada che si è aperta da sé. Da bambina ho fatto un corso di musica scenica, ero molto espansiva, mi piaceva stare in gruppo, mi divertivo. Così ho fatto un po’ di teatro a livello amatoriale, soprattutto per imparare l’inglese e il francese. Poi, per caso, è arrivato un provino”.



