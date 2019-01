Francesco Chiofalo violento?/ Selvaggia Roma e Luca Muccichini rilanciano: “Vergognatevi, adesso la verità!”

Ormai è bufera su Francesco Chiofalo e la sua ex, Selvaggia Roma. I due hanno partecipato a Temptation Island e da allora sono rimasti nel cuore dei fan e del pubblico di Uomini e donne almeno fino a quando si sono lasciati e hanno preso strade diverse. Da allora è passato del tempo e le critiche per la Roma non sono mai mancate nemmeno sui social ma in questi ultimi giorni sembra essere diventata ormai una moda urlare contro la romana, ma perché? Tutto è nato dall’annuncio di Chiofalo della presenza di un tumore nella sua testa e della paura che aveva ad affrontare un lungo intervento previsto per dopo le vacanze. Per fortuna tutto è andato bene ma le polemiche non sono mancate soprattutto quando Selvaggia, interpellata sull’argomento, ha rivelato che il romano sapeva già di questa cosa e che si tratta di un tumore benigno. Le parole della Roma non sono cadute nel vuoto visto che la stessa madre di Francesco ha risposto a tono parlando di un lungo intervento per il figlio e anche del fatto che, fino a quando l’esame istologico non darà risultato, non sapranno se il tumore è benigno o maligno.

LE POLEMICHE NON SI PLACANO

Anche in questi giorni è successo di tutto sui social visto che alle parole della madre di Francesco ha risposto ancora una volta Selvaggia Roma che al vergognati della donna ha rilanciato: “Sono stufa di passare come una testa di c*azzo da 4 settimane ormai, aver avuto minacce di morte a me, alla mia famiglia e al mio fidanzato. Ero stata in silenzio proprio per non esprimere niente sul fatto. Ma poi voi avete disturbato la mia vita con questo schifo. Vergognatevi voi. Ora è il caso di far venire fuori la verità”. La giovane è disposta a dire la sua senza tirarsi più indietro e come se questo non bastasse, ci ha pensato il suo attuale fidanzato, Luca Muccichini ad alzare i toni rivelando che Francesco Chiofalo è sempre stato un tipo violento e non solo con Selvaggia ma anche con la sua stessa madre e la famiglia. Al momento lui non si è pronunciato su tutto questo ma sicuramente sarà chiamato a farlo molto presto visto che il romano è stato accusato di voler fare pena alla gente. Quale sarà la conclusione di questa storia?

