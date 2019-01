Gemma Galgani e Rocco Fredella si sono lasciati/ Uomini e donne, video lite: “La nostra storia finisce ora!”

E’ caos in studio oggi a Uomini e donne dove torneranno in onda i protagonisti del trono over e, in particolare, proprio Gemma Galgani. La bella dama torinese tornerà a sedere al centro dello studio proprio con Rocco Fredella e sarà allora che succederà di tutto. In un video anticipazioni che potete vedere cliccando qui, si vede Gemma inveire contro Rocco accusandolo di voler fare solo l’attore e di aver mentito con lei tanto da chiarire una volta per tutte: “La nostra storia finisce in questo momento”. I due si scambiano poi accuse e litigano a favore degli altri protagonisti del trono e oggi, a distanza di un mese dalla registrazione, anche del pubblico di Canale 5. Ma cosa è successo tra i due protagonisti e perché discuteranno così animatamente anche oggi? Già la volta scorsa i due non si sono lasciati molto bene visto che Rocco ha accusato ancora la dama di non essersi lasciata andare e di non avergli nemmeno chiesto di rimanere anche se lui aveva dietro lo spazzolino, e oggi?

GEMMA GALGANI LASCIA ROCCO?

La posizione dei due sembra abbastanza chiara e se da una parte c’è Gemma Galgani pronta a scommettere che Rocco sia solo un attore e che la stia usando per stare in tv e mostrarsi poi sui social con foto in abito o meno, lui rilancia accusando la dama, in parte, delle stesse cose. Rocco è convinto che questa decisione sia arrivata come un fulmine a ciel sereno solo per lui perché in realtà Gemma ha già pensato a lungo di chiudere con lui solo per evitare di uscire dal programma vedendosi costretta, presto, a dover prendere una decisione a riguardo. Tina Cipollari appoggia il cavaliere convinto che la dama concluda così tutte le sue storie proprio per amore del programma, ma sarà vero? La dama rimanderà al mittente tutte le accuse ma solo oggi, durante la puntata, scopriremo quello che succederà tra i due. Clicca qui per vedere il video del momento.

