GIANLUCA SCUOTTO ESCLUSO DA UOMINI E DONNE/ “Sono in stand by”. Roberta? “Ho commesso un errore”

Gianluca Scuotto è uno dei cavalieri più amati dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’attore campano, protagonista del Trono Over del dating show di Canale 5, si è raccontato durante un’intervista rilasciata al sito Fanpage.it parlando non solo dell’esperienza televisiva, ma anche di Roberta di Padua e a sorpresa di Ida Platano. Durante l’ultima puntata del Trono Over, molti hanno notato l’assenza del bel cavalieri che è stato estromesso dal programma tramite una telefonata. “Sono uscito da quel contesto da tre settimane perché hanno ritenuto di mettermi in stand by e non so se mi richiameranno” ha raccontato a Fanpage.it precisando “Avrei dovuto registrare ma all’ultimo minuto la redazione ha preferito non rinnovare l’invito settimanale”. La motivazione è sicuramente legata al grande interesse da parte di Gianluca verso la dama Roberta come sottolinea lui stesso: “Credo che loro abbiano compreso che ero talmente preso da Roberta che sarebbe stato inutile restare nel parterre per conoscere altre donne. Sono stato chiaro con loro: ero lì per lei, non avevo interesse per altre persone”.

Gianluca Scuotto e Roberta Di Padua

Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha raccontato di essere molto triste di questa cosa, non tanto per il programma in sé, ma per il fatto che di non poter recuperare il rapporto con Roberta. “È già una situazione difficile, mettermi in condizione di stare lontano rende tutto ancora più complicato. Ho commesso un errore, sarei dovuto uscire dal programma quando ho capito cosa provavo per Roberta” ha ammesso l’attore campano. Sulla loro conoscenza, fatta di alti e bassi, Gianluca ha capito di avere sbagliato: “Credo che lei non abbia mai superato quanto è accaduto all’inizio della nostra conoscenza. A lungo andare, quei fatti l’hanno portata a una chiusura”. Poi Gianluca parla della conoscenza in atto tra Roberta e Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano con cui ha avuto modo di parlare e confrontarsi.

“Non c’è una regia dietro quanto accade a Uomini e Donne”

Gianluca Scuotto, durante l’intervista, ha parlato principalmente del rapporto finito male con Roberta Di Padua: “ho manifestato più volte il desiderio di non buttare via tutto ma lei è rimasta ferma sulla sua posizione. Quello che è accaduto tra noi le ha creato molte insicurezze”. In merito alla questione Riccardo – Roberta, l’attore campano ha detto: ” Riccardo chiusa la sua ultima frequentazione, è tornato in studio e lì ha conosciuto Roberta. A me, invece, non è stato rinnovato l’invito da parte della redazione”. A chi lo accusa di essere stato finto quando è scoppiato a piangere nel programma replica: “non mi importa. Dietro le quinte ho pianto per più di un’ora. Non c’è una regia dietro quanto accade a Uomini e Donne”. Poi sul finale la dichiarazione che non ti aspetti, visto che Gianluca non ha nascosto di aver provato un certo interesse per Ida Platano, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri: “Ida mi ha colpito molto quando l’ho vista in trasmissione. L’ho percepita molto vera. Mai dire mai”. Che possa tornare in studio per corteggiarla?



