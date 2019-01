HUGH GRANT DERUBATO IMPLORA I LADRI SU TWITTER/ “Restituitemi almeno la sceneggiatura”

Hugh Grant ha subito una rapina. L’attore di “Nottingh Hill” si è ritrovato la macchina scassinata e derubato della sua borsa al cui interno c’erano documenti molto importanti. Il tutto è successo la scorsa notte a Londra, la capitale britannica dove l’attore vivere. A distanza di poche ore dalla rapina, l’attore ha deciso di lanciare un appello ai ladri chiedendo loro di restituirgli almeno il copione e la sceneggiatura del prossimo film. “Nell’improbabile eventualità che qualcuno sappia chi ha fatto irruzione nella mia auto stasera e mi ha rubato la borsa, per favore cercate di convincerli a restituire almeno la mia sceneggiatura” ha scritto su Twitter Hugh Grant, che ha precisato: “sono molte settimane di appunti e idee. E magari ridatemi anche le carte mediche dei miei figli”.

Hugh Grant e l’appello ai ladri via social

Sembra il copione di un film, ma non è altro che la vita reale. Hugh Grant ha subito un furto e una rapina la scorsa notte a Londra, ma la cosa grave che gli hanno rubato tra le tante cose anche il copione del suo ultimo film. Per questo motivo l’attore britannico ha deciso di utilizzare i social networks per mettersi in contatto con i ladri. Semplicemente Hugh ha chiesto di fargli recapitare presso alcuni studi di Londra la sceneggiatura che aveva lasciato nella borsa. Non solo, l’attore ha chiesto anche la restituzione di alcuni referti medici che riguardano i suoi bambini. Cosa succederà adesso? I ladri accoglieranno l’appello dell’attore oppure faranno finta di niente?

Quinto figlio in arrivo per Hugh Grant

Al di là della rapina, in questi giorni Hugh Grant può festeggiare anche qualcosa di molto bello: la nascita di un bebè. L’attore di “Quattro matrimoni e un funerale” all’età di 57 anni diventerà padre per la quinta volta! Ebbene si, dopo i due figli nati dalla relazione con Tinglan Hong, l’attore ha avuto altri due figli dalla compagna Anna Eberstein con cui è legato sentimentalmente da diversi anni. In passato l’attore inglese ha avuto una patinata storia d’amore con l’attrice e modella Elizabeth Hurley: un rapporto durato ben 13 anni dal 1987 al 2000 e conclusasi a causa della relazione extra che l’attore ha avuto per ben quattro anni con Jemima Khan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA