Il Trono di Spade 8/ Trailer e data ufficiale della stagione conclusiva della serie: fan delusi sui social!

HBO ha promesso ai suoi fan di rivelare la data di messa in onda de Il Trono di Spade 8 e così ha fatto. Proprio durante la messa in onda della première di True Dective 3, la rete ha pensato bene di alzare il velo sull’ultima stagione della serie che i fan aspettano ormai da quasi due anni. Per i protagonisti è arrivato il momento della battaglia finale ma i fan sono ugualmente rimasti delusi da questo annuncio, perché? Già nelle scorse settimane HBO aveva annunciato che la serie sarebbe andata in onda ad aprile poi aggiungendo che gli ultimi sei (maxi) episodi torneranno alla domenica sera, ma quale domenica? La risposta è arrivata proprio con il trailer che conferma che la serie andrà in onda dal 14 aprile (sicuramente in Italia in contemporanea e poi il 15). Fin qui niente di male se non fosse che tra i primi frame del trailer e l’annuncio della data, in mezzo ci passa il nulla.

IL TRAILER E LA DELUSIONE SOCIAL

Alcuni hanno definito il trailer de Il Trono di Spade 8 davvero emozionante ma l’unica cosa che trasmette è ansia per i fan di Jon Snow (Kit Harington) e i suoi visto che tutto lascia pensare che il loro futuro non sarà roseo. In realtà il trailer non mostra alcun dettaglio sulla nuova stagione della serie se non la piuma di Bran e le statue dei fratelli Stark. Un po’ poco alla luce dell’attesa che sta dilaniando i fan e i mesi che ancora dovranno passare prima di rivedere in onda Il Trono di Spade 8 che, sempre secondo i rumors, dovrebbe essere da sei episodi da un’ora e poco più. I fan sono un po’ delusi e si aspettavano di vedere qualcosa di più degli Stark camminare per una serie di corridoi sotterranei nella cripta fino a ritrovarsi davanti alle proprie statue sicure che la morte sia ormai dietro l’angolo. Gli spettatori sono già pronti ad esaminare i frame del video convinti che siano nascosti qui gli indizi della prossima stagione e della stessa presenza di Brain a favore degli Stark o, magari, proprio contro di loro? Ecco il trailer ufficiale:





