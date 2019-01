Isola dei Famosi 2019/ Paolo Brosio e Jo Squillo naufraghi ufficiali: ecco la lista del cast e la data

Ormai al debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2019, manca relativamente pochissimo. Ed infatti, l’adventure game in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, prenderà il via il prossimo 24 gennaio, nella prima serata con Alessia Marcuzzi. Al fianco della bionda conduttrice, confermate due opinioniste che stanno già facendo impazzire il web: Alba Parietti e Alda D’Eusanio. La scelta infatti, è stata apprezzata dagli utenti della rete ed anche da blogger di spicco e amanti del trash. Successivamente, si è dato spazio anche all’ufficializzazione dell’inviato: Filippo Nardi. Dopo avere partecipato come naufrago lo scorso anno, il lord della TV è approdato prima nel reality “Saranno Isolani” ed a breve, direttamente in Honduras. In questo ultimo periodo, sul ruolo da inviato si erano evidenziati molteplici nomi: da Daniele Bossari a Walter Nudo ed anche il ritorno di Alvin (che a quanto pare, parteciperà come naufrago).

Isola dei Famosi 2019: Paolo Brosio e Jo Squillo concorrenti ufficiali

Per quanto riguarda il cast di naufraghi de L’Isola dei Famosi 2019, durante l’ultima puntata de La Repubblica delle Donne, proprio Alessia Marcuzzi ha ufficializzato la prima: l’ex concorrente del primo Grande Fratello, Marina La Rosa. Nelle scorse ore invece, gli account social del programma, hanno comunicato altri due nomi ufficiali che giravano in rete da moltissimo tempo: Paolo Brosio e Jo Squillo. Il primo inoltre, è stato anche inviato del programma quando lo conduceva Simona Ventura su Rai2. A questo punto, la lista di coloro che mancherebbero all’appello, dovrebbe essere formata da: Alvin, Demetra Hampton, Douglas Meyer, Grecia Colmenares, Luca Vismara, Marco Maddaloni, Riccardo Fogli, Sarah Altobello, Taylor Mega, Youma Diakite, Kaspar Capparoni, Johara, Abdelkader Ghezza e Virginia e Viktorjia Mihajlovic.

