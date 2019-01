La compagnia del cigno/ Anticipazioni terza puntata: l’orgoglio di Sara e l’incidente di Luca

Lunedì 14 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette la terza puntata de La compagnia del cigno, la fiction la fiction di Ivan Cotroneo con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Dino Abbrescia. Una serie che ha conquistato sin dalla prima puntata i telespettatori incollando davanti ai teleschermi più di cinque milioni di telespettatori. Oltre al talento dei sette giovani musicisti, a colpire sono le storie personali sia dei ragazzi che degli insegnanti, in primis il professor Marioni che, dietro l’atteggiamento rude e privo di sentimenti, nasconde un senso di profonda solitudine e un dolore che si porta dietro da tempo. Cosa accadrà, dunque, nella terza puntata? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO: L’ORGOGLIO DI SARA

Nel primo episodio intitolato “L’orgoglio di Sara”, dopo essere stata estromessa dall’orchestra, Sara decide che il suo posto è al conservatorio e decide così di lasciare il liceo classico per dedicarsi totalmente allo studio della musica. Sara, così, decide di cercare di convincere la direttrice ed il professor Marioni a permetterle di riprendere il suo posto nell’orchestra. Ad aiutarla sarà Matteo che comincerà a mostrare un interesse per Barbara. Durante una cena organizzata a casa dello zio, però, Matteo si rende conto che, lui per Barbara, è solo un amico e che la ragazza non nutre il suo stesso interesse. Sara, invece, entrerà nell’orchestra, ma si senterà non adatta a quel ruolo. I contrasti tra Marioni e sua moglie diventeranno sempre più gravi. Luca, non riuscendo a darsi pace, decide di seguire Marco per fargli del male.

UN’ALTRA POSSIBILITA’

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Un’altra possibilità”, Luca, dopo un incidente, lascia l’ospedale con un tutore al braccio e qualche costola rotta. Irene, però, è convinta che l’incidente di Luca non sia stato del tutto casuale e nutre dei sospetti sull’accaduto. I problemi al braccio, però, non impediranno a Marioni di tornare ad insegnare al Conservatorio dove si occuperà soprattutto di Sara e dei suoi problemi. Il professore, infatti, cercherà in tutti i modi di aiutare la ragazza a superare i suoi problemi e i senso d’inferiorità che nutre rispetto ai compagni. Sara, però, penserà anche di pensare di abbandonare tutto. Mentre Matteo sarà sempre più geloso del rapporto tra Domenico e Barbara, Luca deciderà di riavvicinarsi ad Irene. Matteo, invece, non confesserà ai compagni che la madre è morta. Motivo che lo porterà a scontrarsi con lo zio e ad avere una reazione inaspettata.



