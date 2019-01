LA NONA PORTA/ Su Canale 20 il film di Roman Polanski (oggi, 14 gennaio 2019)

NEL CAST JOHNNY DEPP

La programmazione di Canale 20 prevede per la prima serata di questo lunedì 14 gennaio 2019 la messa in onda dalle 21.00 del film La nona porta (titolo originale The Ninth Gate). Si tratta di una pellicola realizzata nel 1999 da Roman Polanski il quale ne ha curato anche la regia oltre che l’adattamento della sceneggiatura insieme a John Brownjohn e Enrique Urbizu mentre il soggetto è stato tratto dal romanzo Il club Dumas scritto da Arturo Perez Reverte. Nel cast sono presenti diversi interpreti piuttosto famosi a livello internazionale come il caso di Johnny Depp, Emmanuelle Seigner, Lena Olin, Frank Langella, James Russo e Allen Garfield. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA NONA PORTA, LA TRAMA DEL FILM

Nel pieno centro di New York un eclettico editore di nome Balkan ha trovato un libro di genere esoterico che secondo alcune frammentarie informazioni che è riuscito a reperire, permetterebbe di evocare Satana in persona e che soprattutto sarebbe stato scritto nella lontana Venezia nell’anno 1666 da uno scrittore. Questo scrittore sarebbe quindi stato vittima della Santa Inquisizione per via del contenuto esoterico del libro per cui condannato a morte. Secondo quanto ha avuto modo di capire Balkan attualmente nel mondo sarebbero presenti soltanto tre copie di questo libro e soltanto una sarebbe quella originale. Per saperne di più e soprattutto per entrare in possesso della copia originale, incarica un esperto di libri di questo genere di nome Dean che viene inviato in Europa per valutare le altre due copie in possesso di collezionisti. Il compito di Dean sarà quello di capire quale sia la copia originale e soprattutto di fare in modo che di questa possa entrare in possesso lo stesso Balkan il quale paventa la possibilità di evocare effettivamente il demonio. Il povero Dean sarà quindi costretto ad infilarsi in un’avventura che si dimostrerà particolarmente pericolosa e che potrebbe comportare enormi problematiche anche per il futuro della stessa umanità. Infatti, Dean scopre che la copia in possesso di Balkan in precedenza si trovava nelle mani di un ricco imprenditore che in maniera del tutto inspiegabile decise di togliersi la vita. Dean decide quindi di avviare la propria avventura partendo proprio dalla vedova dell’imprenditore per scoprire cosa abbia potuto spingere l’uomo ad un inspiegabile suicidio.

