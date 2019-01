La Pupa e il Secchione torna su Italia 1, Vittorio Sgarbi presidente di giuria: ecco la data d’inizio.

La Pupa e il Secchione torna su Italia 1. Nonostante alla conduzione non ci sia più Simona Ventura passata a The Voice Of Italy su Rai2, il programma si farà ugualmente: chi lo condurrà? Attualmente non trapelano indiscrezioni sotto questo punto di vista ma è stata comunque svelata la data d’inizio. La trasmissione ludica della rete giovane di Mediaset, tornerà in pista il prossimo 21 marzo 2019. Se le incertezze prevalgono sul resto, pare esserci una sola conferma: Vittorio Sgarbi in giuria. Secondo Blogo inoltre, il popolare critico d’arte avrà anche un ruolo molto importante: “Secondo le ultime informazioni in nostro possesso. Il programma prenderà il via giovedì 21 marzo in prima serata, ovviamente su Italia1. Coinciderà dunque con l’arrivo della primavera il ritorno in video di questo programma. Trasmissione che ha fatto tanto parlare di se -sopratutto sul web- nelle sue prime edizioni”, si legge sul portale di televisione.

La Pupa e il secchione torna su Italia 1, la data d’inizio

La Pupa e il secchione, ripartirà a fine marzo (il 21) e il ruolo di rilievo sarà da attribuire all’onorevole Vittorio Sgarbi, così come sostiene Blogo: “Vittorio anche stavolta (l’ha già fatto in passato) sarà nella squadra della Pupa e il secchione versione 2019. Appuntamento dunque per la prima puntata della nuova serie di questo programma per giovedì 21 marzo 2019 in prima serata sulla rete cadetta di casa Mediaset”. Saltata la conduzione di Simona Ventura, il nome di Teo Mammucari è ancora da considerare oppure no? (Avrebbero dovuto condurre in coppia). Staremo a vedere chi verrà chiamato per presentare la trasmissione a distanza di circa due mesi dal suo debutto. Secondo noi (zitta zitta), il ruolo di presentatrice dello show, potrebbe ritornare nuovamente nelle mani di Federica Panicucci: vi piacerebbe questa ipotesi? Diteci la vostra!

