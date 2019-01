LO STAGISTA INASPETTATO/ Su Canale 5 il film con Robert De Niro (oggi, 14 gennaio 2019)

NEL CAST ANCHE ANNE HATHAWAY

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per la prima serata di questo lunedì 14 gennaio 2019 a partire dalle ore 21,30 la messa in onda del film Lo stagista inaspettato (titolo in lingua originale The Intern). Si tratta di una pellicola che è stata prodotta negli Stati Uniti d’America nel corso dell’anno 2015 dalla casa cinematografica Waverly Films mentre la regia è stata curata da Nancy Meyers la quale si è anche occupata della scrittura del soggetto e dell’adattamento della sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi attori di grande tradizione come nel caso di Robert De Niro, Anne Hathaway, René Russo, Anders Holm, Andrew Rannells e Adam DeVine. Ma adesso, ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

LO STAGISTA INASPETTATO, LA TRAMA DEL FILM

Nel pieno centro di New York una emergente azienda che si occupa di vendita online gli articoli di abbigliamento ha deciso di mettere a disposizione una campagna di assunzioni di cosiddetti stagisti senior alla quale decide di prendere parte un vedovo settantenne di nome Ben che non sapendo come trascorrere le proprie giornate nell’ozio ha deciso di rendersi utile alla società in qualche modo. Naturalmente la sua presenza all’interno dell’azienda viene vista in maniera piuttosto marginale dagli altri e più giovani colleghi e in particolar modo da Jules che è la proprietaria e fondatrice dell’azienda. Jules praticamente si occupa di ogni singolo aspetto dell’azienda il che l’ha portata a trascurare la sua famiglia composta dal marito Matt e da una graziosa figlia per la quale non ha praticamente tempo. Matt per assecondare le mire della moglie ha prima deciso di mettere da parte il proprio lavoro dedicandosi a tempo pieno della casa e della figlia per poi ritrovarsi insoddisfatto lanciandosi in maniera poco convinta in una storia extraconiugale. Ben diventerà il principale consigliere e punto di riferimento per Jules la quale si aggrappare a lui per trovare conforto in un momento piuttosto delicato della propria esistenza in quanto non solo dovrà gestire il tradimento del marito che lei peraltro ha scoperto ma dovrà anche gestire l’esigenza di dotare della propria azienda un amministratore delegato visto la grande crescita degli ultimi mesi. In tutto questo anche Ben troverà il modo di tornare ad amare grazie a Fiona, una propria collega di lavoro particolarmente intrigante.

