Luigi Favoloso con Fabiana Britto: scoppia il gossip/ Intesa alle stelle e la modella lo chiama: “Amore!”

Luigi Favoloso si frequenta con Fabiana Britto? L’indiscrezione che scotta sta facendo il giro del web nelle ultime ore. L’ex fidanzato di Nina Moric era stato al centro del gossip per il Natale proprio passato lontano dall’ex modella croata e la presunta frecciatina nei suoi confronti. Attualmente non si comprende in che rapporti siano rimasti i due ma, dalle recenti battute sul web, si presume che non siano proprio ottimi e abbiano interrotto la loro relazione in maniera definitiva. I pettegolezzi in rete intanto, sono scoppiati dopo la condivisione di una serie di video tramite le Stories di Instagram di Favoloso. Nelle clip della durata di 24 ore, appare in compagnia di una donna: chi è la “lei” in questione? Trattasi proprio di Fabiana Britto, modella brasiliana già nota al pubblico per il ruolo di opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e Domenica Live. Nella condivisione dell’ex gieffino, si evidenzia una cerca complicità, oltre che sorrisi e complimenti.

Luigi Favoloso con Fabiana Britto: scoppia il gossip

Luigi Favoloso tramite le Stories di Instagram, è apparso fortemente partecipe al fianco di Fabiana Britto. I due all’interno di un locale milanese per gustarsi un aperitivo, sono apparsi molto complici e l’intesa era alle stelle. Favoloso si è complimentato con la modella, definendola una persona vera, simpatica e molto piacevole: “Questo è un periodo importante per i rapporti Italia-Brasile e quindi aperitivo con la mia brasiliana preferita: Fabiana is back!”, ha esclamato “presentandola”. “Che poi vi volevo dire una cosa, in questo mondo dove sono tutti falsi e ipocriti che vi fanno vedere una parte della loro vita che magari è finta, questa ragazza qui è la persona più vera e più simpatica che esista, voi non potete capire quanto è simpatica e di compagnia!”. La formosa modella brasiliana ha risposto ai complimenti sorridendo e mostrando piacevole imbarazzo, prima ringraziando e poi salutando anche i follower di Favoloso chiamandolo “amore” in maniera “amichevole”. Tra di loro c’è solo un rapporto di amicizia oppure sta nascendo un piacevole flirt?

