Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso/ “Vederlo a Uomini e Donne è stato uno shock! Sul trono? Perché no…”

Martina Sebastiani ha parlato del suo ex Andrea Dal Corso. Ed infatti, vederlo a Uomini e Donne per lei, è stato un vero shock. Intervistata tra le pagine del settimanale Vero, ha confidato come ha preso la decisione di lui di restare al trono classico per “rubare” il cuore di Teresa Langella: “È stato uno shock per me! Il nostro, certo, è stato un rapporto difficile. Io ero un po’ fredda e frenata, dal momento che avevo appena messo la parola fine a una lunga storia. Poi, quando ho cominciato a lasciarmi andare di più, lui ha fatto un passo indietro”. L’ex di Temptation Island ha confidato che la loro relazione è stata un tira e molla: “Non aveva senso per me continuare a sentirsi, dal momento che la nostra storia è durata appena un mese e mezzo. Così i rapporti si sono interrotti quando ha deciso di andare a Uomini e Donne. Sono tre mesi che non lo sento e ormai non penso più a lui. Al contrario ogni tanto sento a telefono Gianpaolo, del resto siamo stati fidanzati per tanto tempo”.

Martina Sebastiani, trono di Uomini e Donne: “Perché no?”

Adesso Martina Sebastiani è single ma non rinuncerebbe al trono di Uomini e Donne: “Direi… Perché no? Se mi venisse proposto e nel frattempo non avessi trovato un nuovo amore, accetterei volentieri. Affronterei quell’avventura nello stesso modo in cui mi sono comportata a Temptation Island: sarei sempre e comunque me stessa. Parteciperei per trovare davvero l’anima gemella”. L’ex protagonista del reality show condotto da Filippi Bisciglia, ha le idee chiare sull’uomo che vorrebbe al suo fianco: “Mi piacerebbe un uomo intraprendente, sicuro di sé, una persona che mi completi, ma che non mi opprima. In una coppia ciascun partner non può né deve tentare di prevaricare l’altro”. Successivamente ha confessato che dopo l’esperienza vissuta in tv è maturata tantissimo: “Ho imparato quanto sia importante donarsi all’altra persona che si ha accanto, ma anche quanto lo sia stare bene innanzitutto con sé stessi. Il rapporto di coppia deve essere sereno, non si può pensare solo a far stare bene il proprio partner, mettendo in secondo piano se stessi”.

